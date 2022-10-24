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"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления
"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления - РИА Новости, 24.10.2022
"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления
Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T03:43
2022-10-24T03:43
2022-10-24T03:51
новое оружие россии
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Согласно открытым источникам, комплексы оптико-электронного подавления, устанавливаемые на бронетехнику, необходимы, в частности, для нарушения работы систем наведения противотанковых управляемых ракет.Ранее Оздоев сообщил РИА Новости, что новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника.По открытым данным, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей.Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час.
https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763328.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Высокоточные комплексы
03:43 24.10.2022 (обновлено: 03:51 24.10.2022)
"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления
"Ростех": новую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"В настоящее время входящим в "Ростех" холдингом "Высокоточные комплексы" ведется проработка возможности усиления защиты 2С25М путем установки на нее комплекса оптико-электронного подавления, а также комплекта дополнительного бронирования. Данные мероприятия позволят повысить защищенность экипажа и живучесть машины на поле боя", - сказал он.
Согласно открытым источникам, комплексы оптико-электронного подавления, устанавливаемые на бронетехнику, необходимы, в частности, для нарушения работы систем наведения противотанковых управляемых ракет.
Ранее Оздоев сообщил РИА Новости, что новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника.
По открытым данным, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей.
Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы
"). Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час.