https://ria.ru/20221024/pushka-1826155700.html

"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления

"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления - РИА Новости, 24.10.2022

"Ростех": новую самоходную пушку 2С25М оснастят комплексом подавления

Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T03:43

2022-10-24T03:43

2022-10-24T03:51

новое оружие россии

безопасность

технологии

бекхан оздоев

ростех

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Новую российскую самоходную противотанковую пушку 2С25М оснастят комплексом оптико-электронного подавления и дополнительной броней, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.Согласно открытым источникам, комплексы оптико-электронного подавления, устанавливаемые на бронетехнику, необходимы, в частности, для нарушения работы систем наведения противотанковых управляемых ракет.Ранее Оздоев сообщил РИА Новости, что новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника.По открытым данным, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей.Самоходная противотанковая пушка 2С25М на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). Она вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Самоходная пушка развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час.

https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, высокоточные комплексы