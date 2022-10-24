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В Челябинской области полиция изъяла у жителя почти 30 краснокнижных птиц
В Челябинской области полиция изъяла у жителя почти 30 краснокнижных птиц - РИА Новости, 24.10.2022
В Челябинской области полиция изъяла у жителя почти 30 краснокнижных птиц
Полиция изъяла у жителя Челябинской области, который занимался отловом краснокнижных птиц, 27 соколов, мужчина проверяется на причастность к преступлению по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:53
2022-10-24T17:53
2022-10-24T17:53
происшествия
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челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Полиция изъяла у жителя Челябинской области, который занимался отловом краснокнижных птиц, 27 соколов, мужчина проверяется на причастность к преступлению по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов", сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.На видео, распространенном полицией, видно, что птицы сидят на жердях в вольерах, в которые практически не попадает дневной свет."Полицейские Верхнеуральского района Челябинской области пресекли противоправную деятельность 48-летнего местного жителя, который занимался отловом краснокнижных птиц породы сапсан и балобан. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства мужчины несколько самостоятельно изготовленных им металлических конструкций, в которых содержалось 27 особей сокола", - говорится в сообщении.При осмотре пернатых специалистом-орнитологом также выявлены признаки обитания птиц в дикой природе, что может указывать на их происхождение в естественной среде обитания, уточняется в сообщении. Краснокнижные птицы изъяты и переданы зоозащитникам, поясняется в сообщении.Полиция проводит сбор материалов для установления причастности подозреваемого к совершению противоправного деяния, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ), добавляет полиция.
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происшествия, россия, челябинская область, верхнеуральский район
Происшествия, Россия, Челябинская область, Верхнеуральский район
В Челябинской области полиция изъяла у жителя почти 30 краснокнижных птиц
Полиция изъяла 27 краснокнижных соколов у жителя Челябинской области, идет проверка
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости.
Полиция изъяла у жителя Челябинской области, который занимался отловом краснокнижных птиц, 27 соколов, мужчина проверяется на причастность к преступлению по статье "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов", сообщила пресс-служба
ГУМВД России по региону.
На видео, распространенном полицией, видно, что птицы сидят на жердях в вольерах, в которые практически не попадает дневной свет.
"Полицейские Верхнеуральского района Челябинской области пресекли противоправную деятельность 48-летнего местного жителя, который занимался отловом краснокнижных птиц породы сапсан и балобан. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили по месту жительства мужчины несколько самостоятельно изготовленных им металлических конструкций, в которых содержалось 27 особей сокола", - говорится в сообщении.
При осмотре пернатых специалистом-орнитологом также выявлены признаки обитания птиц в дикой природе, что может указывать на их происхождение в естественной среде обитания, уточняется в сообщении. Краснокнижные птицы изъяты и переданы зоозащитникам, поясняется в сообщении.
Полиция проводит сбор материалов для установления причастности подозреваемого к совершению противоправного деяния, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ), добавляет полиция.