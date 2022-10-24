Рейтинг@Mail.ru
Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/psb-1826349586.html
Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ
Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ - РИА Новости, 24.10.2022
Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 миллиарда... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:48
2022-10-24T18:05
алексей ананьев
дмитрий ананьев
экономика
промсвязьбанк
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 миллиарда рублей взыскала солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков, истца и Банка России в статусе третьего лица на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Суд первой инстанции взыскал солидарно 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, - всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, – более 23,1 миллиарда. Апелляционные жалобы на решение подали истец ПСБ, требующий полного удовлетворения иска, Банк России и ответчики – Ананьевы, Promsvyaz Capital B.V. и даже экс-член правления ПСБ Владимир Шаталов, требования к которому были отклонены.Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 миллиарда рублей. Из них порядка 194 миллиардов приходилось на убытки, причиненные нерыночными сделками, остальное – на убытки, связанные с санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Но в процессе рассмотрения дела истец уменьшил сумму иска – он требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы контролировали ПСБ, – полную сумму.Кроме того, суд требовал взыскать с экс-членов правления, одобрявших убыточные сделки, Татьяны Волошкиной, Андрея Жупанова, Алексея Иодко, Владимира Мамакина и Шаталова – по 117,7 миллиарда, с топ-менеджеров, подписывавших убыточные сделки по доверенности: Ивана Пидлужного – 168 миллиардов, Дмитрия Иванова – 137,2 миллиарда, Александра Афанасьева – 97,6 миллиарда, Евгения Козеренко – 96,2 миллиарда, Сергея Муравьева – 89,9 миллиарда.Суд первой инстанции полностью отказал во взыскании убытков от санации. ЦБ РФ обжаловал решение именно в этой части. Суд также отказал во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению суда, основной объем убытков – почти на 80 миллиардов рублей – причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.
https://ria.ru/20220407/fradkov-1782374298.html
https://ria.ru/20210427/bankrotstvo-1730082596.html
https://ria.ru/20220609/promsvyazbank-1794280422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_b453e3fb04696007940a0ff1b703f012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей ананьев, дмитрий ананьев, экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев, Экономика, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)
17:48 24.10.2022 (обновлено: 18:05 24.10.2022)
 
Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ

Апелляция утвердила взыскание 91,2 миллиарда рублей с братьев Ананьевых в пользу ПСБ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 миллиарда рублей взыскала солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков, истца и Банка России в статусе третьего лица на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 18:32
Глава ПСБ Петр Фрадков: банки — для промышленности, а не наоборот
Суд первой инстанции взыскал солидарно 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, - всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, – более 23,1 миллиарда. Апелляционные жалобы на решение подали истец ПСБ, требующий полного удовлетворения иска, Банк России и ответчики – Ананьевы, Promsvyaz Capital B.V. и даже экс-член правления ПСБ Владимир Шаталов, требования к которому были отклонены.
Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 миллиарда рублей. Из них порядка 194 миллиардов приходилось на убытки, причиненные нерыночными сделками, остальное – на убытки, связанные с санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Но в процессе рассмотрения дела истец уменьшил сумму иска – он требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы контролировали ПСБ, – полную сумму.
СТАРЫЙ ЛОГО! НЕ БРАТЬ!Отделение Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля 2021, 08:40
Промсвязьбанк подал заявление о банкротстве жены Дмитрия Ананьева
Кроме того, суд требовал взыскать с экс-членов правления, одобрявших убыточные сделки, Татьяны Волошкиной, Андрея Жупанова, Алексея Иодко, Владимира Мамакина и Шаталова – по 117,7 миллиарда, с топ-менеджеров, подписывавших убыточные сделки по доверенности: Ивана Пидлужного – 168 миллиардов, Дмитрия Иванова – 137,2 миллиарда, Александра Афанасьева – 97,6 миллиарда, Евгения Козеренко – 96,2 миллиарда, Сергея Муравьева – 89,9 миллиарда.
Суд первой инстанции полностью отказал во взыскании убытков от санации. ЦБ РФ обжаловал решение именно в этой части. Суд также отказал во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению суда, основной объем убытков – почти на 80 миллиардов рублей – причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.
Здание Промсвязьбанка в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 15:02Специальная военная операция на Украине
Промсвязьбанк начинает работу в ДНР и ЛНР
 
Алексей АнаньевДмитрий АнаньевЭкономикаПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала