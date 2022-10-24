https://ria.ru/20221024/psb-1826349586.html

Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ

Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ - РИА Новости, 24.10.2022

Апелляция утвердила взыскание денег с братьев Ананьевых в пользу ПСБ

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 миллиарда... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:48

2022-10-24T17:48

2022-10-24T18:05

алексей ананьев

дмитрий ананьев

экономика

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к 13 своим экс-руководителям на 243,2 миллиарда рублей взыскала солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков, истца и Банка России в статусе третьего лица на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Суд первой инстанции взыскал солидарно 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, - всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, – более 23,1 миллиарда. Апелляционные жалобы на решение подали истец ПСБ, требующий полного удовлетворения иска, Банк России и ответчики – Ананьевы, Promsvyaz Capital B.V. и даже экс-член правления ПСБ Владимир Шаталов, требования к которому были отклонены.Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 миллиарда рублей. Из них порядка 194 миллиардов приходилось на убытки, причиненные нерыночными сделками, остальное – на убытки, связанные с санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Но в процессе рассмотрения дела истец уменьшил сумму иска – он требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы контролировали ПСБ, – полную сумму.Кроме того, суд требовал взыскать с экс-членов правления, одобрявших убыточные сделки, Татьяны Волошкиной, Андрея Жупанова, Алексея Иодко, Владимира Мамакина и Шаталова – по 117,7 миллиарда, с топ-менеджеров, подписывавших убыточные сделки по доверенности: Ивана Пидлужного – 168 миллиардов, Дмитрия Иванова – 137,2 миллиарда, Александра Афанасьева – 97,6 миллиарда, Евгения Козеренко – 96,2 миллиарда, Сергея Муравьева – 89,9 миллиарда.Суд первой инстанции полностью отказал во взыскании убытков от санации. ЦБ РФ обжаловал решение именно в этой части. Суд также отказал во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению суда, основной объем убытков – почти на 80 миллиардов рублей – причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.

https://ria.ru/20220407/fradkov-1782374298.html

https://ria.ru/20210427/bankrotstvo-1730082596.html

https://ria.ru/20220609/promsvyazbank-1794280422.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей ананьев, дмитрий ананьев, экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)