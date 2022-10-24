https://ria.ru/20221024/proverka-1826402951.html
В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии
В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии - РИА Новости, 24.10.2022
В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии
Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку из-за появления на прилавках продуктов с изображением карты Грузии, на которой республика представлена как ее... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T22:48
2022-10-24T22:48
2022-10-24T23:48
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абхазия
грузия
пицунда
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СУХУМ, 24 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку из-за появления на прилавках продуктов с изображением карты Грузии, на которой республика представлена как ее часть.Ранее в соцсетях появился снимок из продуктового магазина в Пицунде. На нем запечатлена банка консервов с подобной картой. Организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов призвала торгового представителя Абхазии в России отреагировать на этот случай. Ветераны заявили о фактах продажи грузинских вин в Абхазии и другой маркированной в Грузии продукции, призвав Минпросвещения обратить внимание на атлас по географии для седьмого класса, где на обложке также изображен флаг Грузии."В связи с публикациями в СМИ 24 октября генеральным прокурором Республики Абхазия дано поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования на предмет законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии", — говорится в сообщении генеральной прокуратуры республики.Прокурор также поручил провести проверку законности ввоза и реализации грузинских вин и использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для седьмого класса, где на обложке изображен флаг Грузии.
https://ria.ru/20221013/potentsial-1823552866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, грузия, пицунда
В мире, Абхазия, Грузия, Пицунда
22:48 24.10.2022 (обновлено: 23:48 24.10.2022)
В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии
Прокуроры в Сухуме начали проверку из-за консервов с картой, где Абхазия в составе Грузии
СУХУМ, 24 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку из-за появления на прилавках продуктов с изображением карты Грузии, на которой республика представлена как ее часть.
Ранее в соцсетях появился снимок из продуктового магазина в Пицунде. На нем запечатлена банка консервов с подобной картой. Организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов призвала торгового представителя Абхазии в России отреагировать на этот случай. Ветераны заявили о фактах продажи грузинских вин в Абхазии и другой маркированной в Грузии продукции, призвав Минпросвещения обратить внимание на атлас по географии для седьмого класса, где на обложке также изображен флаг Грузии.
"В связи с публикациями в СМИ 24 октября генеральным прокурором Республики Абхазия дано поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум
о проведении проверки с привлечением сотрудников государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования на предмет законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии", — говорится в сообщении генеральной прокуратуры республики.
Прокурор также поручил провести проверку законности ввоза и реализации грузинских вин и использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для седьмого класса, где на обложке изображен флаг Грузии.