https://ria.ru/20221024/proverka-1826402951.html

В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии

В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии - РИА Новости, 24.10.2022

В Абхазии проводят проверку из-за консервов с изображением карты Грузии

Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку из-за появления на прилавках продуктов с изображением карты Грузии, на которой республика представлена как ее... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T22:48

2022-10-24T22:48

2022-10-24T23:48

в мире

абхазия

грузия

пицунда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/43/1521594341_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7e134ef4882b52efdfa3bfb88e3657a8.jpg

СУХУМ, 24 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку из-за появления на прилавках продуктов с изображением карты Грузии, на которой республика представлена как ее часть.Ранее в соцсетях появился снимок из продуктового магазина в Пицунде. На нем запечатлена банка консервов с подобной картой. Организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов призвала торгового представителя Абхазии в России отреагировать на этот случай. Ветераны заявили о фактах продажи грузинских вин в Абхазии и другой маркированной в Грузии продукции, призвав Минпросвещения обратить внимание на атлас по географии для седьмого класса, где на обложке также изображен флаг Грузии."В связи с публикациями в СМИ 24 октября генеральным прокурором Республики Абхазия дано поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования на предмет законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии", — говорится в сообщении генеральной прокуратуры республики.Прокурор также поручил провести проверку законности ввоза и реализации грузинских вин и использования в школьных учебных заведениях атласа по географии для седьмого класса, где на обложке изображен флаг Грузии.

https://ria.ru/20221013/potentsial-1823552866.html

https://ria.ru/20220929/reaktsiya-1820218747.html

абхазия

грузия

пицунда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, абхазия, грузия, пицунда