https://ria.ru/20221024/prokat-1826246685.html

"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные

"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные - РИА Новости, 24.10.2022

"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные

Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России со сборами 99,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по предварительным данным, согласно информации,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:49

2022-10-24T13:49

2022-10-24T13:49

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России со сборами 99,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по предварительным данным, согласно информации, представленной на сайте ЕАИС. Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку рейтинга заняла семейная комедия Антона Богданова "Иван Семенов. Школьный переполох", собравшая 27,6 миллиона. В фильме рассказывается о мальчике, которого перевели из элитной частной гимназии в самую простую школу на окраине Перми. На третьем месте – комедийный ужастик "Паранормальные явления. Дом призраков". Его касса — 20,8 миллиона. Главная героиня — блогер. Чтобы не растерять подписчиков, девушка решается провести ночной эфир из дома с привидениями. Впрочем, потешить тщеславие ей вряд ли удастся. Стрим оборачивается борьбой с потусторонними силами. Четвертой стала лента Петра Тодоровского "Лавстори". Александр Петров играет водителя, мечтающего построить успешную актерскую карьеру. Одна из пассажирок — его бывшая возлюбленная. Ромком заработал 16,9 миллиона. Замыкает пятерку лидеров итальянский приключенческий фильм "Мой тигр" со сборами Мальчик-сирота спас от браконьеров тигренка. И теперь вместе они отправляются в горы. Там есть буддийский монастырь, где защищают диких животных.

https://ria.ru/20221020/povar-1824962820.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, алексей иванов, антон богданов, петр тодоровский, россия, москва, пермь, что посмотреть