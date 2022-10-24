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"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221024/prokat-1826246685.html
"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные
"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные - РИА Новости, 24.10.2022
"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные
Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России со сборами 99,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по предварительным данным, согласно информации,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:49
2022-10-24T13:49
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России со сборами 99,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по предварительным данным, согласно информации, представленной на сайте ЕАИС. Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.Вторую строчку рейтинга заняла семейная комедия Антона Богданова "Иван Семенов. Школьный переполох", собравшая 27,6 миллиона. В фильме рассказывается о мальчике, которого перевели из элитной частной гимназии в самую простую школу на окраине Перми. На третьем месте – комедийный ужастик "Паранормальные явления. Дом призраков". Его касса — 20,8 миллиона. Главная героиня — блогер. Чтобы не растерять подписчиков, девушка решается провести ночной эфир из дома с привидениями. Впрочем, потешить тщеславие ей вряд ли удастся. Стрим оборачивается борьбой с потусторонними силами. Четвертой стала лента Петра Тодоровского "Лавстори". Александр Петров играет водителя, мечтающего построить успешную актерскую карьеру. Одна из пассажирок — его бывшая возлюбленная. Ромком заработал 16,9 миллиона. Замыкает пятерку лидеров итальянский приключенческий фильм "Мой тигр" со сборами Мальчик-сирота спас от браконьеров тигренка. И теперь вместе они отправляются в горы. Там есть буддийский монастырь, где защищают диких животных.
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новости культуры, кино и сериалы, алексей иванов, антон богданов, петр тодоровский, россия, москва, пермь, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Алексей Иванов, Антон Богданов, Петр Тодоровский, Россия, Москва, Пермь, что посмотреть
13:49 24.10.2022
 
"Сердце пармы" вновь возглавило прокат в России за выходные

"Сердце пармы" возглавило прокат в России за выходные, собрав 99,1 миллиона рублей

© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"Съемки картины "Сердце пармы"
Съемки картины Сердце пармы
© Фото предоставлено телеканалом "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Фильм "Сердце пармы" возглавил прокат в России со сборами 99,1 миллиона рублей за прошедшие выходные по предварительным данным, согласно информации, представленной на сайте ЕАИС.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова, рассказывающем о покорении Великой Перми Москвой.
© Проспект Мира (2022)Кадр из фильма "Иван Семёнов: Школьный переполох"
Кадр из фильма Иван Семёнов: Школьный переполох
© Проспект Мира (2022)
Кадр из фильма "Иван Семёнов: Школьный переполох"
Вторую строчку рейтинга заняла семейная комедия Антона Богданова "Иван Семенов. Школьный переполох", собравшая 27,6 миллиона. В фильме рассказывается о мальчике, которого перевели из элитной частной гимназии в самую простую школу на окраине Перми.
На третьем месте – комедийный ужастик "Паранормальные явления. Дом призраков". Его касса — 20,8 миллиона. Главная героиня — блогер. Чтобы не растерять подписчиков, девушка решается провести ночной эфир из дома с привидениями. Впрочем, потешить тщеславие ей вряд ли удастся. Стрим оборачивается борьбой с потусторонними силами.
© Jared R Cook Productions, Stonehaven Entertainment (2022)Кадр из фильма "Паранормальные явления. Дом призраков"
Кадр из фильма Паранормальные явления. Дом призраков
© Jared R Cook Productions, Stonehaven Entertainment (2022)
Кадр из фильма "Паранормальные явления. Дом призраков"
Четвертой стала лента Петра Тодоровского "Лавстори". Александр Петров играет водителя, мечтающего построить успешную актерскую карьеру. Одна из пассажирок — его бывшая возлюбленная. Ромком заработал 16,9 миллиона.
© Скай Интертеймент (2022)Кадр из фильма "Лавстори"
Кадр из фильма Лавстори
1 из 2
Кадр из фильма "Лавстори"
© Скай Интертеймент (2022)
© HD Productions, Medusa Produzione, MiC (2022)Кадр из фильма "Мой тигр"
Кадр из фильма Мой тигр
2 из 2
Кадр из фильма "Мой тигр"
© HD Productions, Medusa Produzione, MiC (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Лавстори"
© Скай Интертеймент (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Мой тигр"
© HD Productions, Medusa Produzione, MiC (2022)
Замыкает пятерку лидеров итальянский приключенческий фильм "Мой тигр" со сборами Мальчик-сирота спас от браконьеров тигренка. И теперь вместе они отправляются в горы. Там есть буддийский монастырь, где защищают диких животных.
Кадр из сериала Кухня
20 октября, 08:00Культура
Разговоры на кухне: чему на самом деле учат фильмы о поварах
 
КультураНовости культурыКино и сериалыАлексей ИвановАнтон БогдановПетр ТодоровскийРоссияМоскваПермьчто посмотреть
 
 
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