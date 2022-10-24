https://ria.ru/20221024/progress-1826157805.html

Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 24.10.2022

Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане

Космический грузовик "Прогресс МС-19", отстыкованный ранее от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T05:45

2022-10-24T05:45

2022-10-24T05:45

олег артемов

саманта кристофоретти

байконур (город)

роскосмос

европейское космическое агентство

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-19", отстыкованный ранее от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".Корабль отстыковался от МКС в 1.46 мск 24 октября. В 4.51 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты."Грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении."Прогресс МС-19" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля. Его путь к МКС занял более двух дней, за это время корабль облетел Землю 34 раза.Грузовик доставил на станцию инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука", а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Аппараты на орбиту запустили российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти во время работы в открытом космосе 21 июля.Также "Прогресс МС-19" привез на МКС стандартные грузы: топливо, воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду.

https://ria.ru/20221024/roskosmos-1826153668.html

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байконур (город)

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олег артемов, саманта кристофоретти, байконур (город), роскосмос, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)