https://ria.ru/20221024/progress-1826157805.html
Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане
Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 24.10.2022
Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане
Космический грузовик "Прогресс МС-19", отстыкованный ранее от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T05:45
2022-10-24T05:45
2022-10-24T05:45
олег артемов
саманта кристофоретти
байконур (город)
роскосмос
европейское космическое агентство
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-19", отстыкованный ранее от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".Корабль отстыковался от МКС в 1.46 мск 24 октября. В 4.51 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты."Грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении."Прогресс МС-19" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля. Его путь к МКС занял более двух дней, за это время корабль облетел Землю 34 раза.Грузовик доставил на станцию инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука", а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Аппараты на орбиту запустили российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти во время работы в открытом космосе 21 июля.Также "Прогресс МС-19" привез на МКС стандартные грузы: топливо, воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду.
https://ria.ru/20221024/roskosmos-1826153668.html
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олег артемов, саманта кристофоретти, байконур (город), роскосмос, европейское космическое агентство, международная космическая станция (мкс)
Олег Артемов, Саманта Кристофоретти, Байконур (город), Роскосмос, Европейское космическое агентство, Международная космическая станция (МКС)
Космический грузовик "Прогресс МС-19" затопили в Тихом океане
В "Роскосмосе" сообщили, что "Прогресс МС-19" затоплен в несудоходном районе Тихого океана
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-19", отстыкованный ранее от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил "Роскосмос".
Корабль отстыковался от МКС в 1.46 мск 24 октября. В 4.51 его двигательная установка включилась на торможение, после чего корабль сошел с орбиты.
"Грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.
"Прогресс МС-19" был запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля. Его путь к МКС занял более двух дней, за это время корабль облетел Землю 34 раза.
Грузовик доставил на станцию инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, кабельные укладки для дооснащения лабораторного модуля "Наука", а также шесть малых спутников "ЮЗГУ-55" Юго-западного государственного университета. Аппараты на орбиту запустили российский космонавт Олег Артемьев
и астронавт Европейского космического агентства
итальянка Саманта Кристофоретти
во время работы в открытом космосе 21 июля.
Также "Прогресс МС-19" привез на МКС стандартные грузы: топливо, воду, сжатый азот, аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду.