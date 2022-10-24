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В Госдуму внесли законопроект о юрлицах и ИП новых регионов России

В Госдуму внесли законопроект о юрлицах и ИП новых регионов России - РИА Новости, 24.10.2022

В Госдуму внесли законопроект о юрлицах и ИП новых регионов России

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о включении в гражданский... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

2022-10-24T11:02

павел крашенинников

андрей клишас

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Думу законопроект о включении в гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от новых российских регионов, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов", - отмечается в пояснительных материалах.В документе указывается, что до 31 декабря 2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) вносятся сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юрлиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областей."Предложенный порядок позволит оперативно и без финансовых затрат осуществить включение указанных юридических лиц (организаций) в правовую систему и юрисдикцию РФ", - добавляют авторы.Юрлица в ДНР и ЛНР могут обратиться в регистрирующий орган с заявлением о внесении сведений о них в ЕГРЮЛ до 30 июня 2023 года, а находящиеся на территориях Запорожской и Херсонской областей - до 31 декабря 2023 года, уточняется там. Если сроки для подачи сведений истекли, "их деятельность на территории РФ запрещается".Законопроектом предлагается также урегулировать порядок ведения предпринимательской деятельности для физлиц. Для продолжения предпринимательской деятельности после 30 июня 2023 года такие лица должны будут зарегистрироваться в качестве ИП в установленном законом порядке.

https://ria.ru/20221021/pasport-1825774138.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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Влада Копылова

павел крашенинников, андрей клишас, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф