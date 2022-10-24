https://ria.ru/20221024/produkty-1826250194.html

Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке

Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 24.10.2022

Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке

Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы замысел пакетной сделки воплощался в жизнь и украинское зерно РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:25

2022-10-24T13:25

2022-10-24T13:43

россия

оон

экономика

сергей лавров

антониу гутерриш

черное море

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы замысел пакетной сделки воплощался в жизнь и украинское зерно шло беднейшим странам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Получателями украинского зерна в рамках так называемой "пакетной сделки", подписанной 22 июля в Стамбуле, являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (генсекретарем ООН - ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.В ходе встречи с Тахой российская сторона обратила его внимание на то, как западные санкции препятствуют поставкам российских зерна и удобрений в страны ОИС, добавил Лавров.

https://ria.ru/20221013/pretenzii-1823823546.html

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черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, экономика, сергей лавров, антониу гутерриш, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина