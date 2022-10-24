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Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 24.10.2022
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Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке
Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 24.10.2022
Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке
Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы замысел пакетной сделки воплощался в жизнь и украинское зерно РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:25
2022-10-24T13:43
россия
оон
экономика
сергей лавров
антониу гутерриш
черное море
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы замысел пакетной сделки воплощался в жизнь и украинское зерно шло беднейшим странам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Получателями украинского зерна в рамках так называемой "пакетной сделки", подписанной 22 июля в Стамбуле, являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (генсекретарем ООН - ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.В ходе встречи с Тахой российская сторона обратила его внимание на то, как западные санкции препятствуют поставкам российских зерна и удобрений в страны ОИС, добавил Лавров.
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россия, оон, экономика, сергей лавров, антониу гутерриш, черное море, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Россия, ООН, Экономика, Сергей Лавров, Антониу Гутерриш, Черное море, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
13:25 24.10.2022 (обновлено: 13:43 24.10.2022)
 
Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке

Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по украинскому зерну и продуктовой сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия призывает активнее работать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы замысел пакетной сделки воплощался в жизнь и украинское зерно шло беднейшим странам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Получателями украинского зерна в рамках так называемой "пакетной сделки", подписанной 22 июля в Стамбуле, являются страны, которые не относятся к числу беднейших, на беднейшие страны приходятся лишь малые доли, которые выходят из портов в Черном море. Более половины украинского зерна идет в страны Евросоюза, об этом есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем (генсекретарем ООН - ред.), чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой.
В ходе встречи с Тахой российская сторона обратила его внимание на то, как западные санкции препятствуют поставкам российских зерна и удобрений в страны ОИС, добавил Лавров.
Флаги Турции, России, ООН и Украины перед церемонией подписания продуктовой сделки - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 18:27
Россия направила в ООН список претензий в связи с продуктовой сделкой
 
РоссияООНЭкономикаСергей ЛавровАнтониу ГутерришЧерное мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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