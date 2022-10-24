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"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка

"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка - РИА Новости, 24.10.2022

"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка

На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:58

2022-10-24T12:58

2022-10-24T13:03

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации. "Гран-при фестиваля и заветный титул Принцессы единодушно присудили воздушной гимнастке Большого Московского цирка Татьяне Беликовой. Ее работу под куполом цирка специалисты назвали безупречной, а трюки без страховки — немыслимыми", — говорится в сообщении.Золотую короны получила артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров, представительница династий Нестеровых и Федотовых, Алиса Нестерова."Меня восхитил номер с белыми тиграми, потому что это очень современная дрессура, она показывает отношения человека и животных. Мы работаем со многими российскими артистами, и хочу сказать, что русский цирк – самый лучший в мире", — Венетта Стефанова, член жюри из Болгарии.Также золото фестиваля вручили гимнасткам из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй. Они исполнили номер на оригинальном аппарате "Скрипичный ключ". Серебряные короны завоевали 14-летняя артистка Королевского цирка Гии Эрадзе, эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади, артистка Росгосцирка Екатерина Дмитриева и самые юные участницы фестиваля — акробатки цирковой студии "Феерия" с номером "Икарийские игры" Ксения Соловьева и Арина Сагайдак.Бронзовыми призерами стали клоунесса Большого Московского цирка Оксана Нескладная, эквилибристка из Казахстана Анна Демидова, студентка циркового училища Карандаша, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская и воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции.Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире цирковой конкурс, участниками которого становятся только девушки. Уже восьмой по счету смотр проходил в Саратове с 20 по 23 октября. В нем участвовали артистки из Венгрии, Франции, Монголии, Вьетнама, Польши, Молдавии, Эфиопии, Казахстана, России и других стран. В жюри фестиваля вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа.

https://ria.ru/20220801/tsirk-1806501739.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, вьетнам, казахстан, франция, росгосцирк, венгрия, гия эрадзе, монголия, польша, молдавия, эфиопия, россия