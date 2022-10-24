"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации. "Гран-при фестиваля и заветный титул Принцессы единодушно присудили воздушной гимнастке Большого Московского цирка Татьяне Беликовой. Ее работу под куполом цирка специалисты назвали безупречной, а трюки без страховки — немыслимыми", — говорится в сообщении.Золотую короны получила артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров, представительница династий Нестеровых и Федотовых, Алиса Нестерова."Меня восхитил номер с белыми тиграми, потому что это очень современная дрессура, она показывает отношения человека и животных. Мы работаем со многими российскими артистами, и хочу сказать, что русский цирк – самый лучший в мире", — Венетта Стефанова, член жюри из Болгарии.Также золото фестиваля вручили гимнасткам из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй. Они исполнили номер на оригинальном аппарате "Скрипичный ключ". Серебряные короны завоевали 14-летняя артистка Королевского цирка Гии Эрадзе, эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади, артистка Росгосцирка Екатерина Дмитриева и самые юные участницы фестиваля — акробатки цирковой студии "Феерия" с номером "Икарийские игры" Ксения Соловьева и Арина Сагайдак.Бронзовыми призерами стали клоунесса Большого Московского цирка Оксана Нескладная, эквилибристка из Казахстана Анна Демидова, студентка циркового училища Карандаша, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская и воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции.Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире цирковой конкурс, участниками которого становятся только девушки. Уже восьмой по счету смотр проходил в Саратове с 20 по 23 октября. В нем участвовали артистки из Венгрии, Франции, Монголии, Вьетнама, Польши, Молдавии, Эфиопии, Казахстана, России и других стран. В жюри фестиваля вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации.
"Гран-при фестиваля и заветный титул Принцессы единодушно присудили воздушной гимнастке Большого Московского цирка Татьяне Беликовой. Ее работу под куполом цирка специалисты назвали безупречной, а трюки без страховки — немыслимыми", — говорится в сообщении.
Золотую короны получила артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров, представительница династий Нестеровых и Федотовых, Алиса Нестерова.
"Меня восхитил номер с белыми тиграми, потому что это очень современная дрессура, она показывает отношения человека и животных. Мы работаем со многими российскими артистами, и хочу сказать, что русский цирк – самый лучший в мире", — Венетта Стефанова, член жюри из Болгарии.
Также золото фестиваля вручили гимнасткам из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй. Они исполнили номер на оригинальном аппарате "Скрипичный ключ". Серебряные короны завоевали 14-летняя артистка Королевского цирка Гии Эрадзе, эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади, артистка Росгосцирка Екатерина Дмитриева и самые юные участницы фестиваля — акробатки цирковой студии "Феерия" с номером "Икарийские игры" Ксения Соловьева и Арина Сагайдак.
Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, получившая бронзовую корону за третье место Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка"
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Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, получившая бронзовую корону за третье место Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка"
Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, получившая бронзовую корону за третье место Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка"
Бронзовыми призерами стали клоунесса Большого Московского цирка Оксана Нескладная, эквилибристка из Казахстана Анна Демидова, студентка циркового училища Карандаша, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская и воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции.
Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире цирковой конкурс, участниками которого становятся только девушки. Уже восьмой по счету смотр проходил в Саратове с 20 по 23 октября. В нем участвовали артистки из Венгрии, Франции, Монголии, Вьетнама, Польши, Молдавии, Эфиопии, Казахстана, России и других стран. В жюри фестиваля вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа.
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