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"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221024/printsessatsirka-1826231515.html
"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка
"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка - РИА Новости, 24.10.2022
"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка
На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:58
2022-10-24T13:03
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации. "Гран-при фестиваля и заветный титул Принцессы единодушно присудили воздушной гимнастке Большого Московского цирка Татьяне Беликовой. Ее работу под куполом цирка специалисты назвали безупречной, а трюки без страховки — немыслимыми", — говорится в сообщении.Золотую короны получила артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров, представительница династий Нестеровых и Федотовых, Алиса Нестерова."Меня восхитил номер с белыми тиграми, потому что это очень современная дрессура, она показывает отношения человека и животных. Мы работаем со многими российскими артистами, и хочу сказать, что русский цирк – самый лучший в мире", — Венетта Стефанова, член жюри из Болгарии.Также золото фестиваля вручили гимнасткам из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй. Они исполнили номер на оригинальном аппарате "Скрипичный ключ". Серебряные короны завоевали 14-летняя артистка Королевского цирка Гии Эрадзе, эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади, артистка Росгосцирка Екатерина Дмитриева и самые юные участницы фестиваля — акробатки цирковой студии "Феерия" с номером "Икарийские игры" Ксения Соловьева и Арина Сагайдак.Бронзовыми призерами стали клоунесса Большого Московского цирка Оксана Нескладная, эквилибристка из Казахстана Анна Демидова, студентка циркового училища Карандаша, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская и воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции.Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире цирковой конкурс, участниками которого становятся только девушки. Уже восьмой по счету смотр проходил в Саратове с 20 по 23 октября. В нем участвовали артистки из Венгрии, Франции, Монголии, Вьетнама, Польши, Молдавии, Эфиопии, Казахстана, России и других стран. В жюри фестиваля вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа.
https://ria.ru/20220801/tsirk-1806501739.html
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новости культуры, вьетнам, казахстан, франция, росгосцирк, венгрия, гия эрадзе, монголия, польша, молдавия, эфиопия, россия
Культура, Новости культуры, Вьетнам, Казахстан, Франция, Росгосцирк, Венгрия, Гия Эрадзе, Монголия, Польша, Молдавия, Эфиопия, Россия
12:58 24.10.2022 (обновлено: 13:03 24.10.2022)
 
"Принцессой цирка" стала воздушная гимнастка

Гран-при и титул "Принцессы цирка" получила воздушная гимнастка Татьяна Беликова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкДиректор Саратовского государственного цирка Татьяна Гаранина, гимнастка на ремнях Татьяна Беликова и генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Сергей Беляков
Директор Саратовского государственного цирка Татьяна Гаранина, гимнастка на ремнях Татьяна Беликова и генеральный директор ФКП Росгосцирк Сергей Беляков - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. На VIII Международном фестивале "Принцесса цирка" выбрали победителей, сообщает пресс-служба организации.
"Гран-при фестиваля и заветный титул Принцессы единодушно присудили воздушной гимнастке Большого Московского цирка Татьяне Беликовой. Ее работу под куполом цирка специалисты назвали безупречной, а трюки без страховки — немыслимыми", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Гимнастка на ремнях Татьяна Беликова выступает на Международном фестивале циркового искусства "Принцесса цирка"

Гимнастка на ремнях Татьяна Беликова выступает на Международном фестивале циркового искусства Принцесса цирка, проходящем на манеже Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных
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Гимнастка на ремнях Татьяна Беликова выступает на Международном фестивале циркового искусства "Принцесса цирка"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России, ведущий Эдгард Запашный, артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров Алиса Нестерова

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России, ведущий Эдгард Запашный, артистка Росгосцирка - потомственная дрессировщица белых тигров Алиса Нестерова и главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова
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Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России, ведущий Эдгард Запашный, артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров Алиса Нестерова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Дрессировщица Алиса Нестерова с участием белых тигров выступает в аттракционе "Мой тотем"

Дрессировщица Алиса Нестерова с участием белых тигров выступает в аттракционе Мой тотем на Международном фестивале циркового искусства Принцесса цирка
3 из 3

Дрессировщица Алиса Нестерова с участием белых тигров выступает в аттракционе "Мой тотем"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Гимнастка на ремнях Татьяна Беликова выступает на Международном фестивале циркового искусства "Принцесса цирка"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России, ведущий Эдгард Запашный, артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров Алиса Нестерова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Дрессировщица Алиса Нестерова с участием белых тигров выступает в аттракционе "Мой тотем"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Золотую короны получила артистка Росгосцирка — потомственная дрессировщица белых тигров, представительница династий Нестеровых и Федотовых, Алиса Нестерова.
"Меня восхитил номер с белыми тиграми, потому что это очень современная дрессура, она показывает отношения человека и животных. Мы работаем со многими российскими артистами, и хочу сказать, что русский цирк – самый лучший в мире", — Венетта Стефанова, член жюри из Болгарии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Директор и художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе и гимнастки из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй

Директор и художественный руководитель продюсерского центра Королевский цирк Гии Эрадзе Гия Эрадзе и гимнастки из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй
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Директор и художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе и гимнастки из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Директор КГКП "Казгосцирк" Максат Жаиков и 14-летняя артистка Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид

Директор КГКП Казгосцирк Максат Жаиков и 14-летняя артистка Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид
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Директор КГКП "Казгосцирк" Максат Жаиков и 14-летняя артистка Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков и гимнастка на полотнах с дрессурой лошади Екатерина Дмитриева

Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков и гимнастка на полотнах с дрессурой лошади Екатерина Дмитриева,
3 из 3

Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков и гимнастка на полотнах с дрессурой лошади Екатерина Дмитриева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Директор и художественный руководитель продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе" Гия Эрадзе и гимнастки из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Директор КГКП "Казгосцирк" Максат Жаиков и 14-летняя артистка Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Директор Симферопольского цирка Борис Тезиков и гимнастка на полотнах с дрессурой лошади Екатерина Дмитриева

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Также золото фестиваля вручили гимнасткам из Вьетнама Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй. Они исполнили номер на оригинальном аппарате "Скрипичный ключ". Серебряные короны завоевали 14-летняя артистка Королевского цирка Гии Эрадзе, эквилибристка на вращающемся диске София Готфрид, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади, артистка Росгосцирка Екатерина Дмитриева и самые юные участницы фестиваля — акробатки цирковой студии "Феерия" с номером "Икарийские игры" Ксения Соловьева и Арина Сагайдак.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Исполняющая обязанности директора Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) Елена Шевченко и эквилибристка Анна Демидова (Казахстан)

Исполняющая обязанности директора Государственное училище циркового и эстрадного искусства им М. Н. Румянцева (Карандаша) Елена Шевченко и эквилибристка Анна Демидова (Казахстан)
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Исполняющая обязанности директора Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) Елена Шевченко и эквилибристка Анна Демидова (Казахстан)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, получившая бронзовую корону за третье место Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка"

Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская
2 из 3

Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, получившая бронзовую корону за третье место Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Руководитель Казахского государственного цирка Максат Жаиков и участницы группового каучука "Sherger Queens"

Руководитель Казахского государственного цирка Максат Жаиков и участницы группового каучука Sherger Queens на манеже Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных
3 из 3

Руководитель Казахского государственного цирка Максат Жаиков и участницы группового каучука "Sherger Queens"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Исполняющая обязанности директора Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) Елена Шевченко и эквилибристка Анна Демидова (Казахстан)

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Заместитель Вьетнамской цирковой ассоциации Тонг Тоан Тханг и воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, получившая бронзовую корону за третье место Международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Руководитель Казахского государственного цирка Максат Жаиков и участницы группового каучука "Sherger Queens"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Бронзовыми призерами стали клоунесса Большого Московского цирка Оксана Нескладная, эквилибристка из Казахстана Анна Демидова, студентка циркового училища Карандаша, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская и воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Дрессированные верблюды Верджинии Акопян

Дрессированные верблюды Верджиния Акопян выступают на Международном фестивале циркового искусства Принцесса цирка
1 из 2

Дрессированные верблюды Верджинии Акопян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Воздушные гимнастки "Du Son"

Воздушные гимнастки Du Son выступают на Международном фестивале циркового искусства Принцесса цирка
2 из 2

Воздушные гимнастки "Du Son"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 2

Дрессированные верблюды Верджинии Акопян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Воздушные гимнастки "Du Son"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире цирковой конкурс, участниками которого становятся только девушки. Уже восьмой по счету смотр проходил в Саратове с 20 по 23 октября. В нем участвовали артистки из Венгрии, Франции, Монголии, Вьетнама, Польши, Молдавии, Эфиопии, Казахстана, России и других стран. В жюри фестиваля вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа.
Ведущий циркового представления на арене цирка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:46Культура
Артисты из США и Украины примут участие в цирковом фестивале в Петербурге
 
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