https://ria.ru/20221024/prigozhin-1826300873.html

"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем

"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 24.10.2022

"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем

Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись". РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:04

2022-10-24T16:04

2022-10-24T18:37

шоубиз

иосиф пригожин

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись". Продюсеру пришлось удалить желчный пузырь в 2008 году. Он добавил, что теперь жена (певица Валерия — Прим. ред.) следит за его рационом питания.

https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, здоровье - общество