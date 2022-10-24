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"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221024/prigozhin-1826300873.html
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 24.10.2022
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем
Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись". РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:04
2022-10-24T18:37
шоубиз
иосиф пригожин
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись". Продюсеру пришлось удалить желчный пузырь в 2008 году. Он добавил, что теперь жена (певица Валерия — Прим. ред.) следит за его рационом питания.
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иосиф пригожин, здоровье - общество
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Здоровье - Общество
16:04 24.10.2022 (обновлено: 18:37 24.10.2022)
 
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем

Иосиф Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем после диеты

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись".
"Потерял желчный пузырь на диете. Бессолевая диета. Образование камня. Он застрял, и все", – поделился Пригожин.
Продюсеру пришлось удалить желчный пузырь в 2008 году. Он добавил, что теперь жена (певица Валерия — Прим. ред.) следит за его рационом питания.
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18 октября, 17:45Шоубиз
"Отнималась нога": Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем
 
ШоубизИосиф ПригожинЗдоровье - Общество
 
 
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