https://ria.ru/20221024/prigozhin-1826300873.html
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 24.10.2022
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем
Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись". РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:04
2022-10-24T16:04
2022-10-24T18:37
шоубиз
иосиф пригожин
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Иосиф Пригожин пожаловался на проблемы со здоровьем после диеты. Продюсер рассказал о последствиях ограничения в питании в передаче "Звезды сошлись". Продюсеру пришлось удалить желчный пузырь в 2008 году. Он добавил, что теперь жена (певица Валерия — Прим. ред.) следит за его рационом питания.
https://ria.ru/20221018/marshal-1824926750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф пригожин, здоровье - общество
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Здоровье - Общество
16:04 24.10.2022 (обновлено: 18:37 24.10.2022)
"Потерял желчный пузырь": Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем
Иосиф Пригожин рассказал о проблемах со здоровьем после диеты