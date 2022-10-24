https://ria.ru/20221024/prigovor-1826350390.html
Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных
Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных - РИА Новости, 24.10.2022
Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных
Крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:50
2022-10-24T17:50
2022-10-24T17:50
происшествия
россия
алушта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 31-летний житель крымского курортного города Алушта разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах и остановках."Когда он узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее время службу на территории проведения спецоперации, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом", - подчеркнули в управлении.Мужчину задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По месту жительства изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие причастность к преступлению. Мужчина проходил по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20221019/feyki-1825052642.html
https://ria.ru/20210705/zakon-1739876482.html
россия
алушта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, алушта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Алушта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных
ФСБ: крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за листовки с ложной информацией о военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 31-летний житель крымского курортного города Алушта
разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах и остановках.
"Когда он узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее время службу на территории проведения спецоперации, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом", - подчеркнули в управлении.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По месту жительства изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие причастность к преступлению. Мужчина проходил по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.