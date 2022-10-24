https://ria.ru/20221024/prigovor-1826350390.html

Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных

Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных - РИА Новости, 24.10.2022

Крымчанина отправили в тюрьму за листовки, порочащие российских военных

Крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:50

2022-10-24T17:50

2022-10-24T17:50

происшествия

россия

алушта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Крымчанин получил 2,5 года тюрьмы за распространение листовок с ложной информацией о российских военных, сообщает крымское управление ФСБ РФ."Алуштинский городской суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 31-летний житель крымского курортного города Алушта разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах и остановках."Когда он узнал, что его знакомый сотрудник силовой структуры проходит в настоящее время службу на территории проведения спецоперации, обклеил листовками с порочащей информацией и его дом", - подчеркнули в управлении.Мужчину задержали сотрудники ФСБ совместно с полицейскими. По месту жительства изъяты листовки и иные материалы, подтверждающие причастность к преступлению. Мужчина проходил по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20221019/feyki-1825052642.html

https://ria.ru/20210705/zakon-1739876482.html

россия

алушта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, алушта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)