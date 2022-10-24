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Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом - РИА Новости, 24.10.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221024/priamure-1826182983.html
Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом
Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом - РИА Новости, 24.10.2022
Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом
Губернатор Приамурья Василий Орлов для повышения эффективности подготовки кадров региона поручил наладить коммуникацию организаций профессионального образования РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:25
2022-10-24T10:25
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов для повышения эффективности подготовки кадров региона поручил наладить коммуникацию организаций профессионального образования с бизнесом, а также обеспечить трудовое воспитание в школах, сообщает областное правительство.В правительстве области при участии Орлова обсудили вопросы развития кадрового потенциала в Приамурье и подготовки необходимых специалистов для экономики региона."Готовить кадры для экономики региона необходимо начинать еще в школе. Это касается не только профориентационной работы, но и трудового воспитания. Например, приучать детей к труду можно через ту же уборку в классах. Что касается организаций профессионального образования – руководители обязаны тесно коммуницировать с бизнесом, с потенциальными работодателями", - приводят власти слова Орлова.Он отметил эффективную практику создания при учреждениях среднего профобразования малых производств, как это сделал Амурский казачий колледж."Уважаемые руководители, выходите со своими инициативами, мы готовы оказать вам поддержку, повышение эффективности подготовки необходимых специалистов для экономики региона – приоритетная задача", - добавил губернатор.На совещании было отмечено, что эффективность обучения в организациях профессионального образования региона растет. "За последние четыре года на базе амурских колледжей по приоритетным направлениям подготовки создано 26 современных мастерских. В 2023 году будет открыто еще 12. Кроме того, развивается целевое обучение, количество обучающихся по таким программам за два года выросло с 19 человек до 140", – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.Для популяризации рабочих профессий и повышения качества образования в Приамурье внедрены меры поддержки, в том числе уникальные: например, стипендии губернатора для студентов, демонстрирующих успехи в учебе, а также студентов, которые успешно совмещают учебу с работой. Количество получателей таких выплат растет.По информации начальника управления занятости населения области Елены Дуленовой, в регионе сохраняется высокая потребность работодателей в кадрах. Заявлено более 48 тысяч вакансий, 78% – в строительстве.
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
10:25 24.10.2022
 

Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов для повышения эффективности подготовки кадров региона поручил наладить коммуникацию организаций профессионального образования с бизнесом, а также обеспечить трудовое воспитание в школах, сообщает областное правительство.
В правительстве области при участии Орлова обсудили вопросы развития кадрового потенциала в Приамурье и подготовки необходимых специалистов для экономики региона.
"Готовить кадры для экономики региона необходимо начинать еще в школе. Это касается не только профориентационной работы, но и трудового воспитания. Например, приучать детей к труду можно через ту же уборку в классах. Что касается организаций профессионального образования – руководители обязаны тесно коммуницировать с бизнесом, с потенциальными работодателями", - приводят власти слова Орлова.
Он отметил эффективную практику создания при учреждениях среднего профобразования малых производств, как это сделал Амурский казачий колледж.
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"Уважаемые руководители, выходите со своими инициативами, мы готовы оказать вам поддержку, повышение эффективности подготовки необходимых специалистов для экономики региона – приоритетная задача", - добавил губернатор.
На совещании было отмечено, что эффективность обучения в организациях профессионального образования региона растет. "За последние четыре года на базе амурских колледжей по приоритетным направлениям подготовки создано 26 современных мастерских. В 2023 году будет открыто еще 12. Кроме того, развивается целевое обучение, количество обучающихся по таким программам за два года выросло с 19 человек до 140", – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.
Для популяризации рабочих профессий и повышения качества образования в Приамурье внедрены меры поддержки, в том числе уникальные: например, стипендии губернатора для студентов, демонстрирующих успехи в учебе, а также студентов, которые успешно совмещают учебу с работой. Количество получателей таких выплат растет.
По информации начальника управления занятости населения области Елены Дуленовой, в регионе сохраняется высокая потребность работодателей в кадрах. Заявлено более 48 тысяч вакансий, 78% – в строительстве.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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