https://ria.ru/20221024/predprinimateli-1826303553.html
В Липецкой области растет число предпринимателей
В Липецкой области растет число предпринимателей - РИА Новости, 24.10.2022
В Липецкой области растет число предпринимателей
Все больше липчан, состоящих на учете в региональных центрах занятости, между официальным трудоустройством и предпринимательством выбирают второе, в рамках... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:29
2022-10-24T15:29
2022-10-24T15:29
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Все больше липчан, состоящих на учете в региональных центрах занятости, между официальным трудоустройством и предпринимательством выбирают второе, в рамках господдержки, жителям региона, решившим стать предпринимателями, компенсируют до 145,5 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что чаще всего эту сумму начинающие предприниматели используют на открытие салонов красоты, ателье, мастерских по ремонту обуви или других объектов в сфере услуг. Рассчитывать на господдержку могут граждане, состоящие на учете в региональных центрах занятости как безработные. Если ранее выплату на открытие своего дела мог получить гражданин, стоящий на учете в центре занятости не менее трех месяцев, то сейчас – сразу после получения статуса "безработный". А в качестве вида деятельности достаточно оформить самозанятость."В области разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку малого бизнеса. Сегодня задача власти – объяснить жителям перспективы предпринимательства и найти инициативных людей", – сказал Артамонов.Он также отметил, что кроме помощи в трудоустройстве безработные жители региона могут пройти переобучение, направлений более 300. Заявление принимают онлайн на портале "Работа России" или в центре занятости.
https://ria.ru/20221020/blagoustroystvo-1825309039.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Все больше липчан, состоящих на учете в региональных центрах занятости, между официальным трудоустройством и предпринимательством выбирают второе, в рамках господдержки, жителям региона, решившим стать предпринимателями, компенсируют до 145,5 тысяч рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что чаще всего эту сумму начинающие предприниматели используют на открытие салонов красоты, ателье, мастерских по ремонту обуви или других объектов в сфере услуг. Рассчитывать на господдержку могут граждане, состоящие на учете в региональных центрах занятости как безработные. Если ранее выплату на открытие своего дела мог получить гражданин, стоящий на учете в центре занятости не менее трех месяцев, то сейчас – сразу после получения статуса "безработный". А в качестве вида деятельности достаточно оформить самозанятость.
"В области разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку малого бизнеса. Сегодня задача власти – объяснить жителям перспективы предпринимательства и найти инициативных людей", – сказал Артамонов
.
Он также отметил, что кроме помощи в трудоустройстве безработные жители региона могут пройти переобучение, направлений более 300. Заявление принимают онлайн на портале "Работа России" или в центре занятости.