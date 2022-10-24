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Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
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Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт
Россияне и русские сейчас являются основными "объектами" нарушения прав человека в мире, их права нарушаются системно, считает директор Центра политической... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:12
2022-10-24T12:12
общество
алексей мухин
россия
центр политической информации
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россияне и русские сейчас являются основными "объектами" нарушения прав человека в мире, их права нарушаются системно, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин."Россияне, русские по этническому принципу сейчас являются основными объектами нарушения этих прав. То есть, эти права нарушаются в глобальном плане - не разово, не случайно, а системно", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Это явление Мухин назвал "деформацией прав человека" и включил его в список "глобальных проблем нового поколения". Также в этот список он добавил глобальный экономический кризис, демографическую проблему и ресурсный голод, "который уже определяет очень серьезно линии поведения западных стран и других стран".
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общество, алексей мухин, россия, центр политической информации
Общество, Алексей Мухин, Россия, Центр политической информации
12:12 24.10.2022
 
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт

Политолог Мухин: права россиян системно нарушаются в мире, это деформация прав человека

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГенеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россияне и русские сейчас являются основными "объектами" нарушения прав человека в мире, их права нарушаются системно, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Россияне, русские по этническому принципу сейчас являются основными объектами нарушения этих прав. То есть, эти права нарушаются в глобальном плане - не разово, не случайно, а системно", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Это явление Мухин назвал "деформацией прав человека" и включил его в список "глобальных проблем нового поколения". Также в этот список он добавил глобальный экономический кризис, демографическую проблему и ресурсный голод, "который уже определяет очень серьезно линии поведения западных стран и других стран".
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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ОбществоАлексей МухинРоссияЦентр политической информации
 
 
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