https://ria.ru/20221024/prava-1826224859.html
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт
Россияне и русские сейчас являются основными "объектами" нарушения прав человека в мире, их права нарушаются системно, считает директор Центра политической... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:12
2022-10-24T12:12
2022-10-24T12:12
общество
алексей мухин
россия
центр политической информации
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россияне и русские сейчас являются основными "объектами" нарушения прав человека в мире, их права нарушаются системно, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин."Россияне, русские по этническому принципу сейчас являются основными объектами нарушения этих прав. То есть, эти права нарушаются в глобальном плане - не разово, не случайно, а системно", - сказал Мухин на круглом столе о трансформации миропорядка и вызовах для России, который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Это явление Мухин назвал "деформацией прав человека" и включил его в список "глобальных проблем нового поколения". Также в этот список он добавил глобальный экономический кризис, демографическую проблему и ресурсный голод, "который уже определяет очень серьезно линии поведения западных стран и других стран".
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общество, алексей мухин, россия, центр политической информации
Общество, Алексей Мухин, Россия, Центр политической информации
Права россиян системно нарушаются в мире, заявил эксперт
Политолог Мухин: права россиян системно нарушаются в мире, это деформация прав человека