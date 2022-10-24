https://ria.ru/20221024/pozdravlenie-1826271987.html

Глава Смоленщины лично поздравил смолянина – победителя первенства по самбо

Глава Смоленщины лично поздравил смолянина – победителя первенства по самбо - РИА Новости, 24.10.2022

Глава Смоленщины лично поздравил смолянина – победителя первенства по самбо

Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял участие в церемонии торжественной встречи чемпиона мира по самбо среди юношей Дениса Федотова на перроне РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:15

2022-10-24T14:15

2022-10-24T14:15

смоленская область

алексей островский

смоленская область

спорт

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СМОЛЕНСК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял участие в церемонии торжественной встречи чемпиона мира по самбо среди юношей Дениса Федотова на перроне железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба обладминистрации."Денис! Поздравляю тебя! В тяжелейших условиях продемонстрировал свой дух, свою целеустремленность. В очередной раз доказал, что на фоне колоссального давления на нашу страну, на спортсменов, которые вынуждены в условиях психологического давления доказывать свою силу, свое мастерство, в очередной раз подчеркнув, что российские спортсмены – сильнейшие! И несмотря на то, что не дают получать награды под наш национальный гимн с поднятием флага, ты, Денис, в очередной раз доказал силу нашего спорта! Мы тобой очень гордимся! Я посчитал своим долгом приехать и лично тебя встретить. Поздравить. Руку тебе пожать. Молодчина!" – сказал глава региона.Федотов завоевал золотую медаль на первенстве мира по самбо среди юношей в Ереване в весовой категории до 98 килограммов.По итогам беседы с родителями и тренерами смоленского спортсмена губернатор поручил руководителю профильного исполнительного органа Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос улучшения условий для тренировок детей по самбо в профильной спортивной школе, отметили пресс-службе.

https://ria.ru/20220905/karera-1814458711.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей островский, смоленская область, спорт