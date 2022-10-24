https://ria.ru/20221024/poteri-1826256976.html

Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении

Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.10.2022

Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении

Украинские войска теряют по 200 человек в день на херсонском направлении, у них наблюдается падение морального духа, заявил замглавы администрации Херсонской... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:45

2022-10-24T13:45

2022-10-24T14:30

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска теряют по 200 человек в день на херсонском направлении, у них наблюдается падение морального духа, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается гибель и наемников, и укронацистов - сотнями, по 200 человек в день убивают... Чувствуется деморализация, в бой идти не хотят", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.Ранее в понедельник Стремоусов сообщил о захвате украинской группы диверсантов в плен на линии фронта в Херсонской области. Также он сообщал, что в районе реки Ингулец отбита попытка прорвать линию обороны. По его словам, ситуация под контролем.

https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы украины