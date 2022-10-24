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Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении
Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.10.2022
Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении
Украинские войска теряют по 200 человек в день на херсонском направлении, у них наблюдается падение морального духа, заявил замглавы администрации Херсонской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:45
2022-10-24T13:45
2022-10-24T14:30
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска теряют по 200 человек в день на херсонском направлении, у них наблюдается падение морального духа, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается гибель и наемников, и укронацистов - сотнями, по 200 человек в день убивают... Чувствуется деморализация, в бой идти не хотят", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.Ранее в понедельник Стремоусов сообщил о захвате украинской группы диверсантов в плен на линии фронта в Херсонской области. Также он сообщал, что в районе реки Ингулец отбита попытка прорвать линию обороны. По его словам, ситуация под контролем.
https://ria.ru/20221024/teroborona-1826167944.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл стремоусов, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
13:45 24.10.2022 (обновлено: 14:30 24.10.2022)
Стремоусов оценил потери ВСУ на Херсонском направлении
Стремоусов: украинские войска теряют по 200 человек в день на Херсонском направлении