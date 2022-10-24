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Посол Украины накинулась на Ирландию из-за беженцев - РИА Новости, 24.10.2022
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Посол Украины накинулась на Ирландию из-за беженцев
Посол Украины накинулась на Ирландию из-за беженцев - РИА Новости, 24.10.2022
Посол Украины накинулась на Ирландию из-за беженцев
Отсутствие жилья для украинских беженцев, прибывающих в Ирландию, является "неприемлемым", заявила в беседе с радио RTÉ посол Украины в этой стране Лариса... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:11
2022-10-24T01:11
в мире
ирландия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Отсутствие жилья для украинских беженцев, прибывающих в Ирландию, является "неприемлемым", заявила в беседе с радио RTÉ посол Украины в этой стране Лариса Герасько.Причиной недовольства дипломата стала ситуация с 43 беженцами, прибывшими в Ирландию в конце прошлой недели, которым не смогли предоставить государственное жилье. По данным местных властей, все оставшиеся без крова – мужчины.По словам Герасько, ситуация с жильем в Ирландии является "очень тревожной", при этом она выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса. Дипломат заявила, что прибывшие в страну украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому "лучше заранее объявить о нехватке жилья", чтобы беженцы выбрали другие страны.В прошлую пятницу министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман заявил, что Ирландия не может гарантировать, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища на следующей неделе из-за проблем с их размещением. По его словам, ирландское правительство попросило людей, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания.По данным RTÉ, на данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
https://ria.ru/20221021/evrosoyuz-1825626626.html
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в мире, ирландия, украина, евросоюз
В мире, Ирландия, Украина, Евросоюз
01:11 24.10.2022
 
Посол Украины накинулась на Ирландию из-за беженцев

Посол Украины в Ирландии Герасько назвала неприемлемой нехватку жилья для беженцев

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады"
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Отсутствие жилья для украинских беженцев, прибывающих в Ирландию, является "неприемлемым", заявила в беседе с радио RTÉ посол Украины в этой стране Лариса Герасько.
Причиной недовольства дипломата стала ситуация с 43 беженцами, прибывшими в Ирландию в конце прошлой недели, которым не смогли предоставить государственное жилье. По данным местных властей, все оставшиеся без крова – мужчины.
По словам Герасько, ситуация с жильем в Ирландии является "очень тревожной", при этом она выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса. Дипломат заявила, что прибывшие в страну украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому "лучше заранее объявить о нехватке жилья", чтобы беженцы выбрали другие страны.
В прошлую пятницу министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман заявил, что Ирландия не может гарантировать, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища на следующей неделе из-за проблем с их размещением. По его словам, ирландское правительство попросило людей, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания.
По данным RTÉ, на данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.
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