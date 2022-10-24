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СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии - РИА Новости, 24.10.2022
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СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии
СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии - РИА Новости, 24.10.2022
СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии
Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно растет в связи с прибытием в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T05:12
2022-10-24T05:18
в мире
эстония
украина
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно растет в связи с прибытием в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за подорожания электроэнергии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."С января по сентябрь этого года департамент социального страхования одобрил 75 564 ходатайства, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в Эстонию военных беженцев с Украины и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии", - говорится в сообщении.В 2018 году число пособий достигало показателей нынешнего года - 75 402. Затем начался спад, который длился несколько лет. К примеру, в 2021 году департамент соцстрахования удовлетворил 60 356 ходатайств о выплате прожиточного пособия. В эти годы доходы жителей Эстонии росли быстрее, чем расходы на жильё и питание, отмечает ERR.
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РИА Новости
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96
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в мире, эстония, украина
В мире, Эстония, Украина
05:12 24.10.2022 (обновлено: 05:18 24.10.2022)
 
СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии

EPR: в Эстонии число нуждающихся в прожиточном пособии растет из-за беженцев с Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно растет в связи с прибытием в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за подорожания электроэнергии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
"С января по сентябрь этого года департамент социального страхования одобрил 75 564 ходатайства, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в Эстонию военных беженцев с Украины и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 10:35
Глава МИД Эстонии призвал Запад игнорировать российские красные линии
В 2018 году число пособий достигало показателей нынешнего года - 75 402. Затем начался спад, который длился несколько лет. К примеру, в 2021 году департамент соцстрахования удовлетворил 60 356 ходатайств о выплате прожиточного пособия. В эти годы доходы жителей Эстонии росли быстрее, чем расходы на жильё и питание, отмечает ERR.
 
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