https://ria.ru/20221024/posobie-1826157495.html

СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии

СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии - РИА Новости, 24.10.2022

СМИ: в Эстонии стремительно растет число нуждающихся в социальном пособии

Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно растет в связи с прибытием в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T05:12

2022-10-24T05:12

2022-10-24T05:18

в мире

эстония

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Число нуждающихся в прожиточном пособии в Эстонии стремительно растет в связи с прибытием в страну беженцев с Украины и повсеместным ростом цен из-за подорожания электроэнергии, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."С января по сентябрь этого года департамент социального страхования одобрил 75 564 ходатайства, выплаты по которым составили более 27 миллионов евро. Это люди или семьи, чей ежемесячный нетто-доход после вычета всех расходов на жилье составляет не более 200 евро на человека. Рост числа заявлений на прожиточные пособия связан с прибытием в Эстонию военных беженцев с Украины и повсеместным ростом цен в связи с подорожанием электроэнергии", - говорится в сообщении.В 2018 году число пособий достигало показателей нынешнего года - 75 402. Затем начался спад, который длился несколько лет. К примеру, в 2021 году департамент соцстрахования удовлетворил 60 356 ходатайств о выплате прожиточного пособия. В эти годы доходы жителей Эстонии росли быстрее, чем расходы на жильё и питание, отмечает ERR.

https://ria.ru/20221012/estoniya-1823300283.html

эстония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, украина