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Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши - РИА Новости, 24.10.2022
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Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши
Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши - РИА Новости, 24.10.2022
Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши
Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:31
2022-10-24T14:31
в мире
матеуш моравецкий
польша
катовице
варшава
анна москва
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах, сообщает газета Wyborcza.По данным издания, деятели профсоюза "Август 80" уже два месяца каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его депутатском офисе в Катовице, чтобы обсудить дефицит угля и&nbsp; растущие цены на это топливо."Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовицах был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки", - говорится в сообщении.По данным издания, "полиция прервала работы вскоре после их начала".Председатель профсоюза "Август 80" Богуслав Зентек заявил, что в офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже его сотрудников. "Был цирк со сбором номеров, чтобы поддерживать связь. Уже некоторое время сюда не приходят даже сотрудники офиса. Это пустое место", - сказал он.При этом профсоюзные активисты заявили, что не видят смысла больше протестовать в Катовицах и 4 ноября приедут в Варшаву, чтобы организовать акцию протеста перед офисом Польской энергетической группы.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.По оценкам министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, до 700 тысяч польских домохозяйств еще не запасли уголь на зиму, многие намерены заменить его дровами.
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польша
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в мире, матеуш моравецкий, польша, катовице, варшава, анна москва
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Катовице, Варшава, Анна Москва
14:31 24.10.2022
 
Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши

Профсоюзные активисты попытались забетонировать вход в офис премьера Польши в Катовицах

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах, сообщает газета Wyborcza.
По данным издания, деятели профсоюза "Август 80" уже два месяца каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его депутатском офисе в Катовице, чтобы обсудить дефицит угля и  растущие цены на это топливо.
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"Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовицах был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки", - говорится в сообщении.
По данным издания, "полиция прервала работы вскоре после их начала".
Председатель профсоюза "Август 80" Богуслав Зентек заявил, что в офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже его сотрудников. "Был цирк со сбором номеров, чтобы поддерживать связь. Уже некоторое время сюда не приходят даже сотрудники офиса. Это пустое место", - сказал он.
При этом профсоюзные активисты заявили, что не видят смысла больше протестовать в Катовицах и 4 ноября приедут в Варшаву, чтобы организовать акцию протеста перед офисом Польской энергетической группы.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.
По оценкам министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, до 700 тысяч польских домохозяйств еще не запасли уголь на зиму, многие намерены заменить его дровами.
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