https://ria.ru/20221024/polsha-1826277897.html

Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши

Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши - РИА Новости, 24.10.2022

Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши

Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:31

2022-10-24T14:31

2022-10-24T14:31

в мире

матеуш моравецкий

польша

катовице

варшава

анна москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f8500f0c874b7febf9005dac7e8402b3.jpg

ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах, сообщает газета Wyborcza.По данным издания, деятели профсоюза "Август 80" уже два месяца каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его депутатском офисе в Катовице, чтобы обсудить дефицит угля и растущие цены на это топливо."Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовицах был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки", - говорится в сообщении.По данным издания, "полиция прервала работы вскоре после их начала".Председатель профсоюза "Август 80" Богуслав Зентек заявил, что в офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже его сотрудников. "Был цирк со сбором номеров, чтобы поддерживать связь. Уже некоторое время сюда не приходят даже сотрудники офиса. Это пустое место", - сказал он.При этом профсоюзные активисты заявили, что не видят смысла больше протестовать в Катовицах и 4 ноября приедут в Варшаву, чтобы организовать акцию протеста перед офисом Польской энергетической группы.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.По оценкам министра климата и окружающей среды Польши Анны Москвы, до 700 тысяч польских домохозяйств еще не запасли уголь на зиму, многие намерены заменить его дровами.

https://ria.ru/20221007/protest-1822230675.html

https://ria.ru/20221023/protest-1826126752.html

польша

катовице

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, матеуш моравецкий, польша, катовице, варшава, анна москва