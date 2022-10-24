Активисты попытались забетонировать вход в депутатский офис премьера Польши
Профсоюзные активисты попытались забетонировать вход в офис премьера Польши в Катовицах
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Профсоюзные активисты пытались забетонировать вход в депутатский офис премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Катовицах, сообщает газета Wyborcza.
По данным издания, деятели профсоюза "Август 80" уже два месяца каждый понедельник пытаются встретиться с Моравецким в его депутатском офисе в Катовице, чтобы обсудить дефицит угля и растущие цены на это топливо.
"Офис депутата и премьер-министра Матеуша Моравецкого на Варшавской улице в Катовицах был снова закрыт. Поэтому профсоюзные активисты решили замуровать вход. Они взяли с собой бетономешалку и блоки", - говорится в сообщении.
По данным издания, "полиция прервала работы вскоре после их начала".
Председатель профсоюза "Август 80" Богуслав Зентек заявил, что в офисе никогда не бывает премьера, а в последнее время там нет даже его сотрудников. "Был цирк со сбором номеров, чтобы поддерживать связь. Уже некоторое время сюда не приходят даже сотрудники офиса. Это пустое место", - сказал он.
При этом профсоюзные активисты заявили, что не видят смысла больше протестовать в Катовицах и 4 ноября приедут в Варшаву, чтобы организовать акцию протеста перед офисом Польской энергетической группы.
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