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Врач призвала не останавливать вакцинацию от полиомиелита - РИА Новости, 24.10.2022
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Врач призвала не останавливать вакцинацию от полиомиелита
Врач призвала не останавливать вакцинацию от полиомиелита - РИА Новости, 24.10.2022
Врач призвала не останавливать вакцинацию от полиомиелита
Почти у всех россиян есть иммунитет к полиомиелиту, но останавливать вакцинацию ни в коем случае нельзя, заявила заведующая отделением вакцинопрофилактики НМИЦ... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:51
2022-10-24T12:27
общество
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Почти у всех россиян есть иммунитет к полиомиелиту, но останавливать вакцинацию ни в коем случае нельзя, заявила заведующая отделением вакцинопрофилактики НМИЦ здоровья детей Минздрава России, педиатр Наталья Ткаченко.Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом."В России последний случай привозного полиомиелита был зарегистрирован в 2010 году. В настоящее время иммунная прослойка составляет 97%, то есть, почти у всех жителей нашей страны есть иммунитет к полиомиелиту. Это очень хороший показатель, но успокаиваться на этом и останавливать вакцинацию ни в коем случае нельзя", - сказала Ткаченко журналистам.Она отметила, что полиомиелит – заболевание, которое может привести к летальному исходу или, в подавляющем большинстве случаев, к инвалидизации за счет развития вялых параличей мышц рук и ног, диафрагмы, поражения различных отделов продолговатого мозга, ядра лицевого нерва.При этом полиомиелит относится к вакциноуправляемым инфекциям – в случае снижения коллективного иммунитета инфекция вспыхивает вновь, пояснила Ткаченко.По ее словам, в настоящее время первые 4 введения вакцины должны осуществляться строго инактивированной полиовакциной, а вторая и третья ревакцинация проводятся живой оральной полиовакциной. Возраст третьей ревакцинации был изменен с 14 лет на более ранний – последнее введение вакцины должно быть сделано ребенку в 6 лет, уточнила специалист.
https://ria.ru/20170613/1496354998.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
11:51 24.10.2022 (обновлено: 12:27 24.10.2022)
 
Врач призвала не останавливать вакцинацию от полиомиелита

Педиатр Ткаченко: у россиян есть иммунитет к полиомиелиту, но остановить вакцинацию нельзя

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРабота прививочного кабинета
Работа прививочного кабинета - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа прививочного кабинета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Почти у всех россиян есть иммунитет к полиомиелиту, но останавливать вакцинацию ни в коем случае нельзя, заявила заведующая отделением вакцинопрофилактики НМИЦ здоровья детей Минздрава России, педиатр Наталья Ткаченко.
Ежегодно 24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
Медицинский работник вакцинирует ребенка в рамках кампании по борьбе с полиомиелитом в Афганистане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2017
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"В России последний случай привозного полиомиелита был зарегистрирован в 2010 году. В настоящее время иммунная прослойка составляет 97%, то есть, почти у всех жителей нашей страны есть иммунитет к полиомиелиту. Это очень хороший показатель, но успокаиваться на этом и останавливать вакцинацию ни в коем случае нельзя", - сказала Ткаченко журналистам.
Она отметила, что полиомиелит – заболевание, которое может привести к летальному исходу или, в подавляющем большинстве случаев, к инвалидизации за счет развития вялых параличей мышц рук и ног, диафрагмы, поражения различных отделов продолговатого мозга, ядра лицевого нерва.
При этом полиомиелит относится к вакциноуправляемым инфекциям – в случае снижения коллективного иммунитета инфекция вспыхивает вновь, пояснила Ткаченко.
По ее словам, в настоящее время первые 4 введения вакцины должны осуществляться строго инактивированной полиовакциной, а вторая и третья ревакцинация проводятся живой оральной полиовакциной. Возраст третьей ревакцинации был изменен с 14 лет на более ранний – последнее введение вакцины должно быть сделано ребенку в 6 лет, уточнила специалист.
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