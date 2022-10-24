https://ria.ru/20221024/pogoda-1826162389.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:03
2022-10-24T08:03
2022-10-24T08:03
общество
александр синенко (политик)
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:200:3169:1983_1920x0_80_0_0_93f4d8e3f4f6d5dead37b7782bb195a1.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Утром местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Московской области плюс 4-9 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751489213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49fe28cc3b9eda2ccf447980a33b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье)
Общество, Александр Синенко (политик), Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают дождь и до восьми градусов тепла