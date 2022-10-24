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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:03
2022-10-24T08:03
общество
александр синенко (политик)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Утром местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Московской области плюс 4-9 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье)
Общество, Александр Синенко (политик), Москва, Московская область (Подмосковье)
08:03 24.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидают дождь и до восьми градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом
Женщина с зонтом - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Утром местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Московской области плюс 4-9 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 06:51
Росгидромет начал делать прогнозы погоды в новых регионах России
 
ОбществоАлександр Синенко (политик)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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