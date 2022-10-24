https://ria.ru/20221024/pogoda-1826162389.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:03

2022-10-24T08:03

2022-10-24T08:03

общество

александр синенко (политик)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами дождь и до плюс 8 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Утром местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве плюс 6-8 градусов, в Московской области плюс 4-9 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, александр синенко (политик), москва, московская область (подмосковье)