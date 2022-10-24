https://ria.ru/20221024/podderzhka-1826188990.html

Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера

Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера - РИА Новости, 24.10.2022

Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:42

2022-10-24T10:42

2022-10-24T10:42

в мире

риши сунак

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815006563_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_bf6a0eb3cf16c6a107a6b7f249f4c7bd.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии.Ранее Клеверли заявлял, что поддерживает кандидатуру Джонсона на пост премьера. Однако в воскресенье вечером телеканал Sky News сообщил, что экс-премьер Британии не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина."Он (Сунак) может рассчитывать на мою полную поддержку, будучи нашим премьер-министром, и я буду голосовать за него", - написал Клеверли в Twitter.Глава британского МИД также отметил, что Сунак - "кандидат с наибольшим опытом", именно такой премьер необходим Великобритании, чтобы справиться с проблемами внутри страны и за рубежом.Премьер и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии