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Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера - РИА Новости, 24.10.2022
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Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера
Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера - РИА Новости, 24.10.2022
Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:42
2022-10-24T10:42
в мире
риши сунак
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии.Ранее Клеверли заявлял, что поддерживает кандидатуру Джонсона на пост премьера. Однако в воскресенье вечером телеканал Sky News сообщил, что экс-премьер Британии не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина."Он (Сунак) может рассчитывать на мою полную поддержку, будучи нашим премьер-министром, и я буду голосовать за него", - написал Клеверли в Twitter.Глава британского МИД также отметил, что Сунак - "кандидат с наибольшим опытом", именно такой премьер необходим Великобритании, чтобы справиться с проблемами внутри страны и за рубежом.Премьер и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html
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в мире, риши сунак, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
10:42 24.10.2022
 
Глава МИД Британии заявил о поддержке кандидатуры Сунака на пост премьера

Глава МИД Британии Клеверли поддержал кандидатуру Сунака на пост премьера страны

© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли поддержал кандидатуру экс-главы минфина Риши Сунака на пост премьера страны и лидера правящей Консервативной партии.
Ранее Клеверли заявлял, что поддерживает кандидатуру Джонсона на пост премьера. Однако в воскресенье вечером телеканал Sky News сообщил, что экс-премьер Британии не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабмина.
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"Он (Сунак) может рассчитывать на мою полную поддержку, будучи нашим премьер-министром, и я буду голосовать за него", - написал Клеверли в Twitter.
Глава британского МИД также отметил, что Сунак - "кандидат с наибольшим опытом", именно такой премьер необходим Великобритании, чтобы справиться с проблемами внутри страны и за рубежом.
Премьер и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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