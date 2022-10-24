https://ria.ru/20221024/pobeda-1826177162.html
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию - РИА Новости, 24.10.2022
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию
Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:02
2022-10-24T10:02
2022-10-24T14:00
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стамбул
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании.По информации "Коммерсанта", авиакомпания собирается летать в Анталью, также рассматривает Стамбул.Российский лоукостер по рекомендации Росавиации наряду с другими авиакомпаниями приостановил международные рейсы с 8 марта из-за риска ареста самолетов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Санкции, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, включают запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в страховании и техобслуживании. Лизингодателей обязали разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать самолеты.По данным Минтранса, в марте 2022 года в российских авиакомпаниях летали 739 самолетов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Практически сразу после введения санкций началась работа по их перерегистрации в российском реестре.
https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), стамбул, победа (авиакомпания)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Стамбул, Победа (авиакомпания)
10:02 24.10.2022 (обновлено: 14:00 24.10.2022)
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию
Лоукостер "Победа" подтвердил планы возобновить полеты в Турцию