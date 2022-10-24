https://ria.ru/20221024/pobeda-1826177162.html

"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию

"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию - РИА Новости, 24.10.2022

"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию

Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:02

2022-10-24T10:02

2022-10-24T14:00

туризм

новости - туризм

турция

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стамбул

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании.По информации "Коммерсанта", авиакомпания собирается летать в Анталью, также рассматривает Стамбул.Российский лоукостер по рекомендации Росавиации наряду с другими авиакомпаниями приостановил международные рейсы с 8 марта из-за риска ареста самолетов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Санкции, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, включают запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в страховании и техобслуживании. Лизингодателей обязали разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать самолеты.По данным Минтранса, в марте 2022 года в российских авиакомпаниях летали 739 самолетов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Практически сразу после введения санкций началась работа по их перерегистрации в российском реестре.

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Влада Копылова

новости - туризм, турция, анталья (провинция), стамбул, победа (авиакомпания)