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"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию - РИА Новости, 24.10.2022
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Туризм
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"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию - РИА Новости, 24.10.2022
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию
Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:02
2022-10-24T14:00
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
стамбул
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании.По информации "Коммерсанта", авиакомпания собирается летать в Анталью, также рассматривает Стамбул.Российский лоукостер по рекомендации Росавиации наряду с другими авиакомпаниями приостановил международные рейсы с 8 марта из-за риска ареста самолетов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Санкции, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, включают запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в страховании и техобслуживании. Лизингодателей обязали разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать самолеты.По данным Минтранса, в марте 2022 года в российских авиакомпаниях летали 739 самолетов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Практически сразу после введения санкций началась работа по их перерегистрации в российском реестре.
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новости - туризм, турция, анталья (провинция), стамбул, победа (авиакомпания)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Стамбул, Победа (авиакомпания)
10:02 24.10.2022 (обновлено: 14:00 24.10.2022)
 
"Победа" планирует возобновить полеты в Турцию

Лоукостер "Победа" подтвердил планы возобновить полеты в Турцию

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Лоукостер "Победа" планирует возобновить рейсы в Турцию, сообщили в авиакомпании.
"Победа" подтверждает планы начать полеты в Турцию", — сказала представитель перевозчика.
По информации "Коммерсанта", авиакомпания собирается летать в Анталью, также рассматривает Стамбул.
Российский лоукостер по рекомендации Росавиации наряду с другими авиакомпаниями приостановил международные рейсы с 8 марта из-за риска ареста самолетов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Санкции, которые западные страны ввели против России после начала специальной военной операции на Украине, включают запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в страховании и техобслуживании. Лизингодателей обязали разорвать контракты с российскими авиакомпаниями и забрать самолеты.
По данным Минтранса, в марте 2022 года в российских авиакомпаниях летали 739 самолетов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Практически сразу после введения санкций началась работа по их перерегистрации в российском реестре.
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