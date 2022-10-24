https://ria.ru/20221024/pink-1826341722.html

Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink

Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink - РИА Новости, 24.10.2022

Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink

Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:17

2022-10-24T18:17

2022-10-24T18:36

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети. Пользователи Сети отметили, что певица в хорошей физической форме. После рождения дочери в 2011 году артистка набрала 20 килограммов. Благодаря регулярным тренировкам ей удалось сбросить вес. Pink начала заниматься спортом и выполнять акробатические трюки на своих шоу. Она выбрала для себя сочетание разных типов тренировок и отказалась от высококалорийной пищи вне гастрольных туров.

https://ria.ru/20220817/mur-1810213620.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, певица, музыка, стиль жизни, здоровье - общество