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Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
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Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink - РИА Новости, 24.10.2022
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink
Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:17
2022-10-24T18:36
шоубиз
знаменитости
певица
музыка
стиль жизни
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети. Пользователи Сети отметили, что певица в хорошей физической форме. После рождения дочери в 2011 году артистка набрала 20 килограммов. Благодаря регулярным тренировкам ей удалось сбросить вес. Pink начала заниматься спортом и выполнять акробатические трюки на своих шоу. Она выбрала для себя сочетание разных типов тренировок и отказалась от высококалорийной пищи вне гастрольных туров.
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знаменитости, певица, музыка, стиль жизни, здоровье - общество
Шоубиз, Знаменитости, певица, Музыка, Стиль жизни, Здоровье - Общество
18:17 24.10.2022 (обновлено: 18:36 24.10.2022)
 
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink

Пользователи Сети восхитились подтянутой фигурой 43-летней американской певицы Pink

© AP Photo / Jordan Strauss/ InvisionАмериканская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018
Американская певица Пинк на American Music Awards в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. 8 января 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Jordan Strauss/ Invision
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети.
© Фото : PinkПевица Pink
Певица Pink - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Pink
Певица Pink

"Мексика вызывает у меня жажду", – подписала снимок звезда.

Пользователи Сети отметили, что певица в хорошей физической форме.

"Хотелось бы выглядеть так же в 40!", "Потрясающе!", "Ты в форме! Выглядишь великолепно!", "Хочу такую же форму в твоем возрасте!" – прокомментировали подписчики.

После рождения дочери в 2011 году артистка набрала 20 килограммов. Благодаря регулярным тренировкам ей удалось сбросить вес.
Pink начала заниматься спортом и выполнять акробатические трюки на своих шоу. Она выбрала для себя сочетание разных типов тренировок и отказалась от высококалорийной пищи вне гастрольных туров.
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