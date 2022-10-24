https://ria.ru/20221024/pink-1826341722.html
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink - РИА Новости, 24.10.2022
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink
Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:17
2022-10-24T18:17
2022-10-24T18:36
шоубиз
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певица
музыка
стиль жизни
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети. Пользователи Сети отметили, что певица в хорошей физической форме. После рождения дочери в 2011 году артистка набрала 20 килограммов. Благодаря регулярным тренировкам ей удалось сбросить вес. Pink начала заниматься спортом и выполнять акробатические трюки на своих шоу. Она выбрала для себя сочетание разных типов тренировок и отказалась от высококалорийной пищи вне гастрольных туров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, певица, музыка, стиль жизни, здоровье - общество
Шоубиз, Знаменитости, певица, Музыка, Стиль жизни, Здоровье - Общество
18:17 24.10.2022 (обновлено: 18:36 24.10.2022)
Поклонники восхитились спортивной фигурой 43-летней Pink
Пользователи Сети восхитились подтянутой фигурой 43-летней американской певицы Pink
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Подписчики 43-летней американской певицы Pink восхитились ее спортивной фигурой. Артистка выложила фотографию в купальнике в своей соцсети.
"Мексика вызывает у меня жажду", – подписала снимок звезда.
Пользователи Сети отметили, что певица в хорошей физической форме.
"Хотелось бы выглядеть так же в 40!", "Потрясающе!", "Ты в форме! Выглядишь великолепно!", "Хочу такую же форму в твоем возрасте!" – прокомментировали подписчики.
После рождения дочери в 2011 году артистка набрала 20 килограммов. Благодаря регулярным тренировкам ей удалось сбросить вес.
Pink начала заниматься спортом и выполнять акробатические трюки на своих шоу. Она выбрала для себя сочетание разных типов тренировок и отказалась от высококалорийной пищи вне гастрольных туров.