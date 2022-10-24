https://ria.ru/20221024/peregovory-1826241333.html

Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами

Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами - РИА Новости, 24.10.2022

Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами

У президента России Владимира Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:56

2022-10-24T12:56

2022-10-24T13:07

владимир путин

франция

сша

россия

джо байден

олаф шольц

цены на нефть

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, подобных тем, которые были у главы Минобороны Сергея Шойгу.Шойгу в выходные провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине."Нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируются ли аналогичные телефонные разговоры у главы государства.Он уточнил, что разговоров не планируется, в том числе, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Нет, в настоящий момент не планируется", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

франция

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владимир путин, франция, сша, россия, джо байден, олаф шольц, цены на нефть