Рейтинг@Mail.ru
Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/peregovory-1826241333.html
Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами
Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами - РИА Новости, 24.10.2022
Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами
У президента России Владимира Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:56
2022-10-24T13:07
владимир путин
франция
сша
россия
джо байден
олаф шольц
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124745_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_238ff5a7f9c67facdc6430ccd529006c.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, подобных тем, которые были у главы Минобороны Сергея Шойгу.Шойгу в выходные провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине."Нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируются ли аналогичные телефонные разговоры у главы государства.Он уточнил, что разговоров не планируется, в том числе, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Нет, в настоящий момент не планируется", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
франция
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124745_636:643:2509:2048_1920x0_80_0_0_0fe63a496a627b65c7ad63ea7e4aec73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, франция, сша, россия, джо байден, олаф шольц, цены на нефть
Владимир Путин, Франция, США, Россия, Джо Байден, Олаф Шольц, Цены на нефть
12:56 24.10.2022 (обновлено: 13:07 24.10.2022)
 
Путин не планирует телефонных переговоров с западными лидерами

Песков заявил, что Путин не планирует телефонных переговоров с Байденом, Шольцем

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У президента России Владимира Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, подобных тем, которые были у главы Минобороны Сергея Шойгу.
Шойгу в выходные провел телефонные разговоры с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании и обсудил с коллегами ситуацию на Украине.
"Нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, планируются ли аналогичные телефонные разговоры у главы государства.
Он уточнил, что разговоров не планируется, в том числе, и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Нет, в настоящий момент не планируется", - сказал Песков.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
Владимир ПутинФранцияСШАРоссияДжо БайденОлаф ШольцЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала