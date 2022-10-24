https://ria.ru/20221024/peregovory-1826156996.html
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц - РИА Новости, 24.10.2022
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:47
2022-10-24T04:47
2022-10-24T04:53
владимир путин
турция
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", - приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.
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владимир путин, турция
04:47 24.10.2022 (обновлено: 04:53 24.10.2022)
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц
Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой