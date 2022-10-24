https://ria.ru/20221024/peregovory-1826156996.html

Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц

Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц - РИА Новости, 24.10.2022

Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T04:47

2022-10-24T04:47

2022-10-24T04:53

владимир путин

турция

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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", - приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.

https://ria.ru/20221024/erdogan-1826156843.html

турция

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владимир путин, турция