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Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц - РИА Новости, 24.10.2022
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Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц - РИА Новости, 24.10.2022
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:47
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владимир путин
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", - приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.
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владимир путин, турция
Владимир Путин, Турция
04:47 24.10.2022 (обновлено: 04:53 24.10.2022)
 
Эрдоган рассказал, сколько раз разговаривал с Путиным за последний месяц

Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз вел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"В течение 20 лет, как во время моего премьерства, так и во время президентства, мы находимся в постоянном контакте с мировыми лидерами. Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", - приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Эрдоган рассказал о работе с Путиным по проблеме продовольственного кризиса
 
Владимир ПутинТурция
 
 
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