https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826164532.html

Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт

Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022

Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт

Поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:18

2022-10-24T08:18

2022-10-24T09:31

в мире

джо байден

сша

киев

украина

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман."Я общался кое с кем в компании, производящей амуницию, запасы которой сейчас истощаются из-за поставок на Украину, и спросил, сколько потребуется времени на усиление производственной линии, на что мне назвали порядка двух лет", - сообщил Холлман."Когда я общался с руководителем пару недель назад, он сказал мне, что им нужно два года для увеличения производства до темпов, необходимых для реального восполнения (запасов). Это большой срок", - добавил он.По его оценкам, выделенные президентом США Джо Байденом пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов определенно ограничивают собственные запасы страны и её боеготовность."Это так на 100%. В моем понимании истощались не только наши (запасы), но и тех союзников, кто также оказал поддержку: британцев, поляков, немцев. Предположу, что это оказывает реальное воздействие на нашу готовность к определенным планам по проведению операций", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20221024/vooruzheniya-1826163237.html

https://ria.ru/20221024/protivorechiya-1826158057.html

сша

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, киев, украина