https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826164532.html
Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт
Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт
Поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:18
2022-10-24T08:18
2022-10-24T09:31
в мире
джо байден
сша
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман."Я общался кое с кем в компании, производящей амуницию, запасы которой сейчас истощаются из-за поставок на Украину, и спросил, сколько потребуется времени на усиление производственной линии, на что мне назвали порядка двух лет", - сообщил Холлман."Когда я общался с руководителем пару недель назад, он сказал мне, что им нужно два года для увеличения производства до темпов, необходимых для реального восполнения (запасов). Это большой срок", - добавил он.По его оценкам, выделенные президентом США Джо Байденом пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов определенно ограничивают собственные запасы страны и её боеготовность."Это так на 100%. В моем понимании истощались не только наши (запасы), но и тех союзников, кто также оказал поддержку: британцев, поляков, немцев. Предположу, что это оказывает реальное воздействие на нашу готовность к определенным планам по проведению операций", - подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20221024/vooruzheniya-1826163237.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша, киев, украина
В мире, Джо Байден, США, Киев, Украина
08:18 24.10.2022 (обновлено: 09:31 24.10.2022)
Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт
Экс-стратег Холлман заявил, что поставки оружия Украине снижают обороноспособность США
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Поставки США оружия на Украину ограничивают возможности американской военно-промышленной отрасли поставлять вооружения для нужд самих Соединенных Штатов, сообщил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман.
"Я общался кое с кем в компании, производящей амуницию, запасы которой сейчас истощаются из-за поставок на Украину, и спросил, сколько потребуется времени на усиление производственной линии, на что мне назвали порядка двух лет", - сообщил Холлман.
"Когда я общался с руководителем пару недель назад, он сказал мне, что им нужно два года для увеличения производства до темпов, необходимых для реального восполнения (запасов). Это большой срок", - добавил он.
По его оценкам, выделенные президентом США Джо Байденом
пакеты военной помощи Киеву на общую сумму в 17,6 миллиарда долларов определенно ограничивают собственные запасы страны и её боеготовность.
"Это так на 100%. В моем понимании истощались не только наши (запасы), но и тех союзников, кто также оказал поддержку: британцев, поляков, немцев. Предположу, что это оказывает реальное воздействие на нашу готовность к определенным планам по проведению операций", - подчеркнул эксперт.