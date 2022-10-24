Орбан обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии
Орбан обвинил ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны и пригласил немцев в Венгрию
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Венгрия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и традиционные ценности со стороны Германии и приглашает к себе тех немцев, которым они дороги, заявил в понедельник венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью немецкоязычной газете "Budapester Zeitung".
"Мы твердо верим, что немецкие проблемы должны решать немцы. Мы были бы счастливы, если бы и немцы пришли к выводу, что решение венгерских проблем - дело самих живущих здесь венгров. Вмешательство Германии во внутренние дела Венгрии, будь то непосредственно или через институты ЕС, в настоящее время достигло огромных масштабов", - сказал Орбан.
По сравнению с ФРГ, Венгрия сейчас - "островок мира и свободы", считает политик, в то время как в Германии "господствует либеральная гегемония" и один-единственный признанный нарратив.
"Мы, венгры, - свободолюбивый народ. Мы совсем не любим, когда кто-то извне предписывает, как нам надо жить. Сегодня немецкие левые хотят диктовать нам через Европарламент, как мы должны жить и думать о миграции, гендеризме, нации, семье и так далее. При этом это их совершенно не касается. Это наше дело", - подчеркнул Орбан.
Политик причислил к приверженцам таких "левых" идей все правящие партии Германии, обвинив страну и коллективный Запад в политике двойных стандартов.
"Мы призываем немцев и других западноевропейцев приезжать к нам. В следующие 10-20 лет к нам будет приезжать все больше и больше тех людей, которые предпочли бы жить с нами, потому что Венгрия - безопасная, христианская и осознающая свои традиции страна", - заключил он.
Премьер Орбан 10 октября посетил с рабочим визитом Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.