https://ria.ru/20221024/orban-1826409082.html

Орбан обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Орбан обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии - РИА Новости, 24.10.2022

Орбан обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии

Венгрия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и традиционные ценности со стороны Германии и приглашает к себе тех немцев, которым они дороги, заявил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:57

2022-10-24T23:57

2022-10-24T23:57

в мире

виктор орбан

олаф шольц

германия

венгрия

берлин (город)

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европарламент

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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Венгрия не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и традиционные ценности со стороны Германии и приглашает к себе тех немцев, которым они дороги, заявил в понедельник венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью немецкоязычной газете "Budapester Zeitung"."Мы твердо верим, что немецкие проблемы должны решать немцы. Мы были бы счастливы, если бы и немцы пришли к выводу, что решение венгерских проблем - дело самих живущих здесь венгров. Вмешательство Германии во внутренние дела Венгрии, будь то непосредственно или через институты ЕС, в настоящее время достигло огромных масштабов", - сказал Орбан.По сравнению с ФРГ, Венгрия сейчас - "островок мира и свободы", считает политик, в то время как в Германии "господствует либеральная гегемония" и один-единственный признанный нарратив."Мы, венгры, - свободолюбивый народ. Мы совсем не любим, когда кто-то извне предписывает, как нам надо жить. Сегодня немецкие левые хотят диктовать нам через Европарламент, как мы должны жить и думать о миграции, гендеризме, нации, семье и так далее. При этом это их совершенно не касается. Это наше дело", - подчеркнул Орбан.Политик причислил к приверженцам таких "левых" идей все правящие партии Германии, обвинив страну и коллективный Запад в политике двойных стандартов."Мы призываем немцев и других западноевропейцев приезжать к нам. В следующие 10-20 лет к нам будет приезжать все больше и больше тех людей, которые предпочли бы жить с нами, потому что Венгрия - безопасная, христианская и осознающая свои традиции страна", - заключил он.Премьер Орбан 10 октября посетил с рабочим визитом Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

https://ria.ru/20221024/orban-1826407751.html

https://ria.ru/20221022/makron-1825914962.html

германия

венгрия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор орбан, олаф шольц, германия, венгрия, берлин (город), евросоюз, европарламент