https://ria.ru/20221024/orban-1826407751.html

Премьер Венгрии причислил Шольца к слабым политикам

Премьер Венгрии причислил Шольца к слабым политикам - РИА Новости, 24.10.2022

Премьер Венгрии причислил Шольца к слабым политикам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европе очень не хватает миротворца наподобие бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а нынешний глава немецкого... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:40

2022-10-24T23:40

2022-10-24T23:40

ангела меркель

украина

евросоюз

россия

виктор орбан

олаф шольц

европа

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678659_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_ec14797cf896650110dacf4edf0ebed2.jpg

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европе очень не хватает миротворца наподобие бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а нынешний глава немецкого правительства Олаф Шольц по сравнению с ней скорее слабый государственный деятель."Это большое несчастье для Европы, что канцлер Ангела Меркель подала в отставку как раз в тот момент, когда ситуация на Украине снова обострилась. Никакой другой политик, закаленный 16-летним правлением, не мог выступать (по данному вопросу - ред.) со стороны Германии", - заявил Орбан немецкоязычной газете Budapester Zeitung.По мнению венгерского лидера, для начала мирного процесса нужны "сильные государственные деятели". "Канцлер же Шольц и года не пробыл на своем посту. Другая проблема заключается в том, что и в США значительно более слабый глава правительства, чем раньше", - подчеркнул он.Орбан отметил, что надеется на возвращение бывшего президента Дональда Трампа на пост президента США и на то, что в Вашингтоне снова будет сильное правительство. В то же время, по его мнению, интересы США в Европе выдаются за европейские, что сделает ЕС проигравшей стороной в украинском конфликте."Сейчас Европа поддерживает Украину таким образом, что наш континент втягивается в спираль эскалации. С каждым днем возрастает опасность того, что война распространится и на страны ЕС. Начали с санкций, продолжили поставками оружия, а сейчас уже обучаем украинских солдат. Это чрезвычайно опасная спираль", - добавил он. Ранее сообщалось, что командование вооруженных сил ФРГ планирует обучить 5 тысяч украинских солдат в рамках тренировочной миссии EU Military Assistance Mission.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221024/vosstanovlenie-1826292502.html

https://ria.ru/20221024/plan-1826154246.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ангела меркель, украина, евросоюз, россия, виктор орбан, олаф шольц, европа, нато, в мире