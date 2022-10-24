https://ria.ru/20221024/opros-1826343936.html

Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие

Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие - РИА Новости, 24.10.2022

Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие

Более 60% украинцев не верят в распространяемую Киевом информацию о якобы готовности России применить ядерное оружие против Украины, сообщает социологическая... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:26

2022-10-24T17:26

2022-10-24T17:26

владимир путин

жозеп боррель

россия

украина

киев

нато

оон

евросоюз

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 60% украинцев не верят в распространяемую Киевом информацию о якобы готовности России применить ядерное оружие против Украины, сообщает социологическая группа "Рейтинг" по итогам проведенного опроса.Ранее замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием."Две трети украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, еще больше респонденты не верят в возможность ядерного удара по странам НАТО (84%). По сравнению с опросом в апреле этого года возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерного удара по Украине и западным государствам - членам Североатлантического Альянса", - говорится в приведенных на сайте "Рейтинга" результатах опроса.Опрос проводился 8-9 октября на подконтрольных Киеву территориях методом телефонного интервью. Были опрошены тысяча человек от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221018/ssha-1824920775.html

https://ria.ru/20221007/britantsy-1822171794.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, жозеп боррель, россия, украина, киев, нато, оон, евросоюз