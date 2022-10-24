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Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие - РИА Новости, 24.10.2022
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Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие
Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие - РИА Новости, 24.10.2022
Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие
Более 60% украинцев не верят в распространяемую Киевом информацию о якобы готовности России применить ядерное оружие против Украины, сообщает социологическая... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:26
2022-10-24T17:26
владимир путин
жозеп боррель
россия
украина
киев
нато
оон
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 60% украинцев не верят в распространяемую Киевом информацию о якобы готовности России применить ядерное оружие против Украины, сообщает социологическая группа "Рейтинг" по итогам проведенного опроса.Ранее замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием."Две трети украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, еще больше респонденты не верят в возможность ядерного удара по странам НАТО (84%). По сравнению с опросом в апреле этого года возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерного удара по Украине и западным государствам - членам Североатлантического Альянса", - говорится в приведенных на сайте "Рейтинга" результатах опроса.Опрос проводился 8-9 октября на подконтрольных Киеву территориях методом телефонного интервью. Были опрошены тысяча человек от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221018/ssha-1824920775.html
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Наталья Макарова
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владимир путин, жозеп боррель, россия, украина, киев, нато, оон, евросоюз
Владимир Путин, Жозеп Боррель, Россия, Украина, Киев, НАТО, ООН, Евросоюз
17:26 24.10.2022
 
Опрос: большинство украинцев не верят, что Россия применит ядерное оружие

Опрос: более 60 процентов украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 60% украинцев не верят в распространяемую Киевом информацию о якобы готовности России применить ядерное оружие против Украины, сообщает социологическая группа "Рейтинг" по итогам проведенного опроса.
Ранее замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием.
"Две трети украинцев не верят, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, еще больше респонденты не верят в возможность ядерного удара по странам НАТО (84%). По сравнению с опросом в апреле этого года возросла уверенность в том, что Россия не нанесет ядерного удара по Украине и западным государствам - членам Североатлантического Альянса", - говорится в приведенных на сайте "Рейтинга" результатах опроса.
Опрос проводился 8-9 октября на подконтрольных Киеву территориях методом телефонного интервью. Были опрошены тысяча человек от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" РФ в случае применения ядерного оружия на Украине.
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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