https://ria.ru/20221024/opeka-1826330545.html
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы - РИА Новости, 24.10.2022
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы
Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:38
2022-10-24T16:38
2022-10-24T16:38
общество
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80910675fce813b935233345d097bcf4.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать, но у нас, к сожалению, КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) становится судилищем, а опека карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но в целом перегибы случаются", - заявила Львова-Белова в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".Она отметила, что порой сотрудники системы принимают решение по конкретной семье "без сбора информации, без аналитики, что этому предшествовало, а вообще без общения с членами семьи даже, просто из своих кабинетов, прочитав какие-то документы".Она отметила, что более 50% "тяжелых ситуаций" в семьях можно отработать и для этого не нужно особых "каких-то серьёзных" решений.
https://ria.ru/20220201/opeka-1770535848.html
https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801167297_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe9dba419ede4a4a10655ef5b218fad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария львова-белова
Общество, Мария Львова-Белова
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы
Омбудсмен Львова-Белова признала, что органы опеки иногда переходят границы
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать, но у нас, к сожалению, КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) становится судилищем, а опека карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но в целом перегибы случаются", - заявила Львова-Белова
в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".
Она отметила, что порой сотрудники системы принимают решение по конкретной семье "без сбора информации, без аналитики, что этому предшествовало, а вообще без общения с членами семьи даже, просто из своих кабинетов, прочитав какие-то документы".
"Но все же намного сложнее, тема бедности вообще не должна быть причиной изъятия ребенка, а это повсеместно происходит. Нет средств у органов? Но привлекайте другие ведомства, церковь, НКО, благотворителей важно находить эти ресурсы", - подчеркнула уполномоченный.
Она отметила, что более 50% "тяжелых ситуаций" в семьях можно отработать и для этого не нужно особых "каких-то серьёзных" решений.