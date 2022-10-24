https://ria.ru/20221024/opeka-1826330545.html

Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы

Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы - РИА Новости, 24.10.2022

Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы

Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:38

2022-10-24T16:38

2022-10-24T16:38

общество

мария львова-белова

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать, но у нас, к сожалению, КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) становится судилищем, а опека карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но в целом перегибы случаются", - заявила Львова-Белова в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".Она отметила, что порой сотрудники системы принимают решение по конкретной семье "без сбора информации, без аналитики, что этому предшествовало, а вообще без общения с членами семьи даже, просто из своих кабинетов, прочитав какие-то документы".Она отметила, что более 50% "тяжелых ситуаций" в семьях можно отработать и для этого не нужно особых "каких-то серьёзных" решений.

https://ria.ru/20220201/opeka-1770535848.html

https://ria.ru/20220202/mnogodetnye-1770752030.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мария львова-белова