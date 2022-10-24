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Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы - РИА Новости, 24.10.2022
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Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы - РИА Новости, 24.10.2022
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы
Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:38
2022-10-24T16:38
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова."Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать, но у нас, к сожалению, КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) становится судилищем, а опека карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но в целом перегибы случаются", - заявила Львова-Белова в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".Она отметила, что порой сотрудники системы принимают решение по конкретной семье "без сбора информации, без аналитики, что этому предшествовало, а вообще без общения с членами семьи даже, просто из своих кабинетов, прочитав какие-то документы".Она отметила, что более 50% "тяжелых ситуаций" в семьях можно отработать и для этого не нужно особых "каких-то серьёзных" решений.
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общество, мария львова-белова
Общество, Мария Львова-Белова
16:38 24.10.2022
 
Львова-Белова признала, что в работе органов опеки бывают перегибы

Омбудсмен Львова-Белова признала, что органы опеки иногда переходят границы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать детей, нередко переходят границы, а также наблюдаются перегибы в работе органов опеки и Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы нередко видим, как переходят границы органы профилактики, которые должны защищать и поддерживать, но у нас, к сожалению, КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) становится судилищем, а опека карательным органом. Да, ситуация меняется, многое стало лучше, но в целом перегибы случаются", - заявила Львова-Белова в ходе Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке".
Органы опеки - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 18:03
За что могут забрать ребенка из семьи: права и обязанности органов опеки
Она отметила, что порой сотрудники системы принимают решение по конкретной семье "без сбора информации, без аналитики, что этому предшествовало, а вообще без общения с членами семьи даже, просто из своих кабинетов, прочитав какие-то документы".
"Но все же намного сложнее, тема бедности вообще не должна быть причиной изъятия ребенка, а это повсеместно происходит. Нет средств у органов? Но привлекайте другие ведомства, церковь, НКО, благотворителей важно находить эти ресурсы", - подчеркнула уполномоченный.
Она отметила, что более 50% "тяжелых ситуаций" в семьях можно отработать и для этого не нужно особых "каких-то серьёзных" решений.
Статус многодетной семьи - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Многодетная семья: что дает статус и как его оформить
 
ОбществоМария Львова-Белова
 
 
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