https://ria.ru/20221024/oon-1826347243.html

ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш

ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш - РИА Новости, 24.10.2022

ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш

ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:37

2022-10-24T17:37

2022-10-24T17:37

в мире

антониу гутерреш

оон

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ООН, 24 окт – РИА Новости. ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября.По его словам, создание Организации Объединенных Наций явилось практическим воплощением надежды."Надежды — и решимости — после Второй мировой войны перейти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству. Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям", - указал Гутерреш.Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот."Сейчас, как никогда ранее, во всех уголках мира нам необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Посредством предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей, наше будущее и глобальный прогресс", - отметил он.Генсек призвал прикладывать усилия для ликвидации крайней бедности и сокращения масштабов неравенства. Гутерреш призвал обеспечивать защиту планеты, в том числе путем устранения зависимости от ископаемых видов топлива.В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета безопасности.

https://ria.ru/20221024/oon-1826186585.html

https://ria.ru/20221020/eksport-1825513471.html

https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html

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в мире, антониу гутерреш, оон