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ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш - РИА Новости, 24.10.2022
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ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш - РИА Новости, 24.10.2022
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:37
2022-10-24T17:37
в мире
антониу гутерреш
оон
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ООН, 24 окт – РИА Новости. ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября.По его словам, создание Организации Объединенных Наций явилось практическим воплощением надежды."Надежды — и решимости — после Второй мировой войны перейти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству. Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям", - указал Гутерреш.Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот."Сейчас, как никогда ранее, во всех уголках мира нам необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Посредством предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей, наше будущее и глобальный прогресс", - отметил он.Генсек призвал прикладывать усилия для ликвидации крайней бедности и сокращения масштабов неравенства. Гутерреш призвал обеспечивать защиту планеты, в том числе путем устранения зависимости от ископаемых видов топлива.В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета безопасности.
https://ria.ru/20221024/oon-1826186585.html
https://ria.ru/20221020/eksport-1825513471.html
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в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
17:37 24.10.2022
 
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш

Генсек Гутерреш заявил, что ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 окт – РИА Новости. ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября.
По его словам, создание Организации Объединенных Наций явилось практическим воплощением надежды.
Открытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 10:35
В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка
"Надежды — и решимости — после Второй мировой войны перейти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству. Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям", - указал Гутерреш.
Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот.
"Сейчас, как никогда ранее, во всех уголках мира нам необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Посредством предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей, наше будущее и глобальный прогресс", - отметил он.
Нелущеное зерно овса - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:05
ООН: Гутерреш старается содействовать экспорту российского продовольствия
Генсек призвал прикладывать усилия для ликвидации крайней бедности и сокращения масштабов неравенства. Гутерреш призвал обеспечивать защиту планеты, в том числе путем устранения зависимости от ископаемых видов топлива.
В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета безопасности.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 19:51
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
 
В миреАнтониу ГутеррешООН
 
 
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