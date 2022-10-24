https://ria.ru/20221024/oon-1826347243.html
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш - РИА Новости, 24.10.2022
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:37
2022-10-24T17:37
2022-10-24T17:37
в мире
антониу гутерреш
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 24 окт – РИА Новости. ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября.По его словам, создание Организации Объединенных Наций явилось практическим воплощением надежды."Надежды — и решимости — после Второй мировой войны перейти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству. Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям", - указал Гутерреш.Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот."Сейчас, как никогда ранее, во всех уголках мира нам необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Посредством предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей, наше будущее и глобальный прогресс", - отметил он.Генсек призвал прикладывать усилия для ликвидации крайней бедности и сокращения масштабов неравенства. Гутерреш призвал обеспечивать защиту планеты, в том числе путем устранения зависимости от ископаемых видов топлива.В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета безопасности.
https://ria.ru/20221024/oon-1826186585.html
https://ria.ru/20221020/eksport-1825513471.html
https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, антониу гутерреш, оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, заявил Гутерреш
Генсек Гутерреш заявил, что ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям
ООН, 24 окт – РИА Новости.
ООН сегодня подвергается беспрецедентным испытаниям, говорится
в послании генсека организации Антониу Гутерреша по случаю Дня ООН, который отмечается 24 октября.
По его словам, создание Организации Объединенных Наций явилось практическим воплощением надежды.
"Надежды — и решимости — после Второй мировой войны перейти от глобального конфликта к глобальному сотрудничеству. Сегодня наша организация подвергается беспрецедентным испытаниям", - указал Гутерреш.
Однако, по его словам, ООН была создана именно для таких моментов, как этот.
"Сейчас, как никогда ранее, во всех уголках мира нам необходимо воплотить в жизнь ценности и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. Посредством предоставления шанса на установление мира и прекращения конфликтов, которые ставят под угрозу жизни людей, наше будущее и глобальный прогресс", - отметил он.
Генсек призвал прикладывать усилия для ликвидации крайней бедности и сокращения масштабов неравенства. Гутерреш призвал обеспечивать защиту планеты, в том числе путем устранения зависимости от ископаемых видов топлива.
В День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава ООН. Организация официально появилась на свет с момента ратификации этого основополагающего документа большинством его участников, в том числе пятью постоянными членами Совета безопасности.