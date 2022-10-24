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Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий - РИА Новости, 24.10.2022
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Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий
Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий - РИА Новости, 24.10.2022
Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий
Нужно качественно перестроить работу международных институтов, а ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий для всех... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:43
2022-10-24T14:44
татьяна москалькова
россия
оон
в мире
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нужно качественно перестроить работу международных институтов, а ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий для всех стран-участников, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Ежегодно 24 октября во всем мире отмечается День Организации Объединенных Наций (ООН), который был установлен к годовщине утверждения ее Устава в 1945 году."Сейчас мир видоизменился, он уже давно тяготеет к многополярности, и необходима качественная перестройка работы международных институтов. ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что Институт Уполномоченного по правам человека в РФ сотрудничает с Верховными комиссарами ООН по правам человека, по делам беженцев и другими структурами Всемирной организации."Полагаю, что Всемирная организация продолжит следовать своей главной миссии - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов, помогать в преодолении локальных конфликтов, защищать права и свободы человека в любой точке земного шара, бороться с дискриминацией, нацизмом и неофашизмом", - подчеркнула омбудсмен и добавила, что Институт уполномоченного готов в этом активно принимать участие.
https://ria.ru/20221024/oon-1826193943.html
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татьяна москалькова, россия, оон, в мире
Татьяна Москалькова, Россия, ООН, В мире
14:43 24.10.2022 (обновлено: 14:44 24.10.2022)
 
Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий

Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для честных дискуссий всех стран

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нужно качественно перестроить работу международных институтов, а ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий для всех стран-участников, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ежегодно 24 октября во всем мире отмечается День Организации Объединенных Наций (ООН), который был установлен к годовщине утверждения ее Устава в 1945 году.
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Вчера, 10:52
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну
"Сейчас мир видоизменился, он уже давно тяготеет к многополярности, и необходима качественная перестройка работы международных институтов. ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Институт Уполномоченного по правам человека в РФ сотрудничает с Верховными комиссарами ООН по правам человека, по делам беженцев и другими структурами Всемирной организации.
"Полагаю, что Всемирная организация продолжит следовать своей главной миссии - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов, помогать в преодолении локальных конфликтов, защищать права и свободы человека в любой точке земного шара, бороться с дискриминацией, нацизмом и неофашизмом", - подчеркнула омбудсмен и добавила, что Институт уполномоченного готов в этом активно принимать участие.
Открытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 10:35
В Совфеде предложили перенести мероприятия ООН из Нью-Йорка
 
Татьяна МоскальковаРоссияООНВ мире
 
 
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