https://ria.ru/20221024/oon-1826283000.html

Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий

Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий - РИА Новости, 24.10.2022

Москалькова призвала вернуть ООН репутацию площадки для дискуссий

Нужно качественно перестроить работу международных институтов, а ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий для всех... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:43

2022-10-24T14:43

2022-10-24T14:44

татьяна москалькова

россия

оон

в мире

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Нужно качественно перестроить работу международных институтов, а ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий для всех стран-участников, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Ежегодно 24 октября во всем мире отмечается День Организации Объединенных Наций (ООН), который был установлен к годовщине утверждения ее Устава в 1945 году."Сейчас мир видоизменился, он уже давно тяготеет к многополярности, и необходима качественная перестройка работы международных институтов. ООН должна вернуть себе репутацию площадки для честных и равноправных дискуссий по поиску нового баланса интересов всех государств-участников", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она отметила, что Институт Уполномоченного по правам человека в РФ сотрудничает с Верховными комиссарами ООН по правам человека, по делам беженцев и другими структурами Всемирной организации."Полагаю, что Всемирная организация продолжит следовать своей главной миссии - беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов, помогать в преодолении локальных конфликтов, защищать права и свободы человека в любой точке земного шара, бороться с дискриминацией, нацизмом и неофашизмом", - подчеркнула омбудсмен и добавила, что Институт уполномоченного готов в этом активно принимать участие.

https://ria.ru/20221024/oon-1826193943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, россия, оон, в мире