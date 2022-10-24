https://ria.ru/20221024/oon-1826193943.html

В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну

В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну - РИА Новости, 24.10.2022

В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну

ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:52

2022-10-24T10:52

2022-10-24T10:52

олег морозов

оон

сша

нью-йорк (город)

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем переносить в Москву, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что партия предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне."ООН превратилась в разновидность "круглого стола", где можно представить свою позицию без каких-либо видимых последствий и для позиции и для отношения к ней… Лучше всего штаб-квартиру разместить в какой-то беднейшей стране - хоть для неё будет польза", - сказал он.Он также отметил, что в организации часто осуждают Россию, в то время как "бесчинства" США прощаются."Бесчинства США и Украины "прощаются", Россию осуждают с регулярностью будильника", - добавил он.

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html

https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html

сша

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег морозов, оон, сша, нью-йорк (город), россия, госдума рф