https://ria.ru/20221024/oon-1826193943.html
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну - РИА Новости, 24.10.2022
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну
ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:52
2022-10-24T10:52
2022-10-24T10:52
олег морозов
оон
сша
нью-йорк (город)
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем переносить в Москву, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что партия предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне."ООН превратилась в разновидность "круглого стола", где можно представить свою позицию без каких-либо видимых последствий и для позиции и для отношения к ней… Лучше всего штаб-квартиру разместить в какой-то беднейшей стране - хоть для неё будет польза", - сказал он.Он также отметил, что в организации часто осуждают Россию, в то время как "бесчинства" США прощаются."Бесчинства США и Украины "прощаются", Россию осуждают с регулярностью будильника", - добавил он.
https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html
https://ria.ru/20221022/zasedanie-1825955435.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2117:1587_1920x0_80_0_0_e06f0be10478ff05b8bced679b381295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег морозов, оон, сша, нью-йорк (город), россия, госдума рф
Олег Морозов, ООН, США, Нью-Йорк (город), Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну
Депутат Морозов предложил перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну, а не в Москву