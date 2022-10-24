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В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну - РИА Новости, 24.10.2022
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В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну - РИА Новости, 24.10.2022
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну
ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:52
2022-10-24T10:52
олег морозов
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россия
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем переносить в Москву, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что партия предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне."ООН превратилась в разновидность "круглого стола", где можно представить свою позицию без каких-либо видимых последствий и для позиции и для отношения к ней… Лучше всего штаб-квартиру разместить в какой-то беднейшей стране - хоть для неё будет польза", - сказал он.Он также отметил, что в организации часто осуждают Россию, в то время как "бесчинства" США прощаются."Бесчинства США и Украины "прощаются", Россию осуждают с регулярностью будильника", - добавил он.
https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html
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олег морозов, оон, сша, нью-йорк (город), россия, госдума рф
Олег Морозов, ООН, США, Нью-Йорк (город), Россия, Госдума РФ
10:52 24.10.2022
 
В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну

Депутат Морозов предложил перенести штаб-квартиру ООН в бедную страну, а не в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ООН превратилась в "круглый стол", где можно представить свою позицию без последствий, лучше разместить штаб-квартиру организации в какой-то бедной стране, чем переносить в Москву, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что партия предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 01:26
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
"ООН превратилась в разновидность "круглого стола", где можно представить свою позицию без каких-либо видимых последствий и для позиции и для отношения к ней… Лучше всего штаб-квартиру разместить в какой-то беднейшей стране - хоть для неё будет польза", - сказал он.
Он также отметил, что в организации часто осуждают Россию, в то время как "бесчинства" США прощаются.
"Бесчинства США и Украины "прощаются", Россию осуждают с регулярностью будильника", - добавил он.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. 21 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 19:51
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
 
Олег МорозовООНСШАНью-Йорк (город)РоссияГосдума РФ
 
 
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