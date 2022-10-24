"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН
Председатель партии "Коммунисты России" предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
"Коммунисты России". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, об этом РИА Новости рассказал председатель партии Сергей Малинкович.
"У нас предложение! ООН с 1945 года существует в США, и пришло время на столь же длительный период, то есть на 80 лет где-то перенести штаб-квартиру в другую страну. Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве", - сказал Малинкович.
Он добавил, что штаб-квартиру можно было бы перенести и в другие страны, которые либо были союзниками в антигитлеровской коалиции, либо в данный момент не входят в блок НАТО.
"Конечно, она могла бы быть и в Париже, и в Лондоне, но все-таки надо понимать, что были и союзники по антигитлеровской коалиции.., и другой блок был СССР. Поэтому теперь правопреемник Россия. Либо в какой-то стране внеблоковой. Поскольку сейчас внеблоковых стран все меньше, то это могла бы быть, скажем, Бразилия, Индия, возможно, Китай", - добавил Малинкович.
Необходимость переноса штаб-квартиры председатель "Коммунистов России" объяснил тем, что "расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию".
"Все организационные вопросы... зависят от симпатий и антипатий властей США. Поэтому проблемы с визами, поэтому, естественно, все находится под контролем очень плотным американских спецслужб. Ведь организация международная, и она не должна так сильно зависеть от организационных мощностей и возможностей только одной из стран Совета безопасности", - объяснил он.