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"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.10.2022
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"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН
"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.10.2022
"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН
Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T04:08
2022-10-24T04:08
сша
коммунисты россии
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нью-йорк (город)
оон
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, об этом РИА Новости рассказал председатель партии Сергей Малинкович.ООН была основана 24 октября 1945 года в США.Он добавил, что штаб-квартиру можно было бы перенести и в другие страны, которые либо были союзниками в антигитлеровской коалиции, либо в данный момент не входят в блок НАТО."Конечно, она могла бы быть и в Париже, и в Лондоне, но все-таки надо понимать, что были и союзники по антигитлеровской коалиции.., и другой блок был СССР. Поэтому теперь правопреемник Россия. Либо в какой-то стране внеблоковой. Поскольку сейчас внеблоковых стран все меньше, то это могла бы быть, скажем, Бразилия, Индия, возможно, Китай", - добавил Малинкович.Необходимость переноса штаб-квартиры председатель "Коммунистов России" объяснил тем, что "расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию"."Все организационные вопросы... зависят от симпатий и антипатий властей США. Поэтому проблемы с визами, поэтому, естественно, все находится под контролем очень плотным американских спецслужб. Ведь организация международная, и она не должна так сильно зависеть от организационных мощностей и возможностей только одной из стран Совета безопасности", - объяснил он.
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сша, коммунисты россии, ссср, нью-йорк (город), оон
США, Коммунисты России, СССР, Нью-Йорк (город), ООН
04:08 24.10.2022
 
"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН

Председатель партии "Коммунисты России" предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанк"Коммунисты России"
Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Коммунисты России". Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, об этом РИА Новости рассказал председатель партии Сергей Малинкович.
ООН была основана 24 октября 1945 года в США.
"У нас предложение! ООН с 1945 года существует в США, и пришло время на столь же длительный период, то есть на 80 лет где-то перенести штаб-квартиру в другую страну. Логично, что если ООН учреждена державами-победительницами во Второй мировой войне, то, наверное, штаб-квартира ООН пусть будет в Москве", - сказал Малинкович.
Он добавил, что штаб-квартиру можно было бы перенести и в другие страны, которые либо были союзниками в антигитлеровской коалиции, либо в данный момент не входят в блок НАТО.
"Конечно, она могла бы быть и в Париже, и в Лондоне, но все-таки надо понимать, что были и союзники по антигитлеровской коалиции.., и другой блок был СССР. Поэтому теперь правопреемник Россия. Либо в какой-то стране внеблоковой. Поскольку сейчас внеблоковых стран все меньше, то это могла бы быть, скажем, Бразилия, Индия, возможно, Китай", - добавил Малинкович.
Необходимость переноса штаб-квартиры председатель "Коммунистов России" объяснил тем, что "расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию".
"Все организационные вопросы... зависят от симпатий и антипатий властей США. Поэтому проблемы с визами, поэтому, естественно, все находится под контролем очень плотным американских спецслужб. Ведь организация международная, и она не должна так сильно зависеть от организационных мощностей и возможностей только одной из стран Совета безопасности", - объяснил он.
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СШАКоммунисты РоссииСССРНью-Йорк (город)ООН
 
 
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