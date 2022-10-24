https://ria.ru/20221024/oon-1826156183.html

"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН

"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.10.2022

"Коммунисты России" предложили перенести штаб-квартиру ООН

Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T04:08

2022-10-24T04:08

2022-10-24T04:08

сша

коммунисты россии

ссср

нью-йорк (город)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797489082_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_faee8130b92580536fba06dc55f0169e.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская политическая партия "Коммунисты России" предложила перенести штаб-квартиру организации из Нью-Йорка в Москву в память о победе СССР во Второй мировой войне, об этом РИА Новости рассказал председатель партии Сергей Малинкович.ООН была основана 24 октября 1945 года в США.Он добавил, что штаб-квартиру можно было бы перенести и в другие страны, которые либо были союзниками в антигитлеровской коалиции, либо в данный момент не входят в блок НАТО."Конечно, она могла бы быть и в Париже, и в Лондоне, но все-таки надо понимать, что были и союзники по антигитлеровской коалиции.., и другой блок был СССР. Поэтому теперь правопреемник Россия. Либо в какой-то стране внеблоковой. Поскольку сейчас внеблоковых стран все меньше, то это могла бы быть, скажем, Бразилия, Индия, возможно, Китай", - добавил Малинкович.Необходимость переноса штаб-квартиры председатель "Коммунистов России" объяснил тем, что "расположение штаб-квартиры ООН в США очень сильно влияет на эту организацию"."Все организационные вопросы... зависят от симпатий и антипатий властей США. Поэтому проблемы с визами, поэтому, естественно, все находится под контролем очень плотным американских спецслужб. Ведь организация международная, и она не должна так сильно зависеть от организационных мощностей и возможностей только одной из стран Совета безопасности", - объяснил он.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777225725.html

сша

ссср

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, коммунисты россии, ссср, нью-йорк (город), оон