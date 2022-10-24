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День Организации Объединенных Наций

День Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 24.10.2022

День Организации Объединенных Наций

День Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден Устав организации. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T03:25

2022-10-24T03:25

2022-10-24T03:25

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День Организации Объединенных Наций (ООН) отмечается ежегодно 24 октября. В этот день в 1945 году был утвержден Устав организации. Основы деятельности и структура ООН разрабатывались в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции. Название "Объединенные Нации" было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года. В 1945 году после окончания Второй мировой войны представители 50 стран собрались в Сан-Франциско (США) на конференции Объединенных Наций по созданию международной организации для разработки Устава ООН. В основу работы делегаты положили предложения, выработанные представителями Великобритании, Китая, Советского Союза и Соединенных Штатов на международной конференции стран-участников антигитлеровской коалиции в особняке Думбартон-Окс в Вашингтоне в августе – октябре 1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945 года представителями 50 стран. Польша, не представленная на конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.24 октября 1945 года Устав ООН был ратифицирован Великобританией, Китаем, Советским Союзом, Соединенными Штатами, Францией и большинством других подписавших его государств. С первых дней существования организации важнейшей частью деятельности ООН является вопрос соблюдения и укрепления международного права.Согласно своему уставу, Организация Объединенных Наций преследует цели:- поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;- развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;- осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, и быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. В XXIвеке ООН также решает ряд задач, которые не отражены в ее уставе. Важнейшей из задач, по мнению организации, являются цели в области устойчивого развития – "призыв к действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире". Эти 17 Целей были приняты всеми государствами-членами ООН в 2015 году в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, в которой сформулирован 15-летний план по их достижению.В настоящее время членами ООН являются 193 государства мира. В июле 2011 года 193-м полноправным членом ООН стал Южный Судан. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и секретариат ООН.Генеральная Ассамблея является главным совещательным, директивным и представительным органом ООН, состоящим из 193 государств-членов. В сентябре каждого года представители всех государств-членов собираются в зале Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии.Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН. Совет Безопасности состоит из 15 членов – пяти постоянных членов и 10 непостоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. Пять постоянных членов Совета Безопасности входят Российская Федерация, США, Великобритания, Франция, Китай, они обладают правом вето.Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) является основным органом, занимающимся координацией, проведением обзора политики и разработкой рекомендаций по решению экономических, социальных и экологических вопросов.Совет по опеке был учрежден в 1945 году в качестве одного из главных органов ООН, на который была возложена задача по наблюдению за управлением подопечными территориями, подпадающими под систему опеки. К 1994 году все подопечные территории достигли самоуправления или независимости либо в качестве самостоятельных государств, либо посредством объединения с соседними независимыми странами. Совет по опеке приостановил свою работу 1 ноября 1994 года.Международный суд является главным судебным органом ООН и располагается во Дворце мира в Гааге (Нидерланды).Секретариат ООН – международный персонал, выполняющий разнообразную повседневную работу организации. Он обслуживает и другие главные органы ООН и осуществляет принятые ими программы и политические установки. Во главе секретариата стоит генеральный секретарь, который назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности сроком на пять лет с возможностью переизбрания на новый срок.Первым генеральным секретарем ООН с 1946 по 1952 год был представитель Норвегии Трюгве Ли. С 2017 года генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерриш (Португалия).В систему ООН входят более 30 организаций, известных как программы, фонды и специализированные учреждения. Программы и фонды ООН – Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).Специализированные учреждения ООН являются самостоятельными организациями, работающими с ООН. Их взаимоотношения оговорены в специальных соглашениях, достигнутых путем переговоров. Среди специализированных учреждений ООН – Группа Всемирного банка, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Международный союз электросвязи (МСЭ) и др.Официальные языки ООН и ее организаций – английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. За свою историю ООН, ее специализированные учреждения и персонал удостаивались Нобелевской премии мира 12 раз. Одному из учреждений – Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, эта премия присуждалась дважды (1954, 1981). В 2020 году Нобелевская премия мира была присуждена Всемирной продовольственной программе. День ООН празднуется в мире, начиная с 1948 года. В 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник. Обычно в честь Дня ООН в зале Генеральной Ассамблеи Организации, расположенном в штаб-квартире в Нью-Йорке, проводится концерт.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, оон