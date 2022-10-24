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В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/olginka-1826290447.html
В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества
В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества - РИА Новости, 24.10.2022
В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества
Более 2 тысяч бытовых абонентов и школа в Ольгинке в ДНР остались без электричества из-за боевых действий, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:58
2022-10-24T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч бытовых абонентов и школа в Ольгинке в ДНР остались без электричества из-за боевых действий, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 13.33 (совпадает с мск - ред.), в результате боевых действий, обесточено 38 трансформаторных подстанций, школа, 2031 бытовой абонент Докучаевского РЭС (Ольгинка). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221019/svet-1825155897.html
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в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство угля и энергетики ДНР
14:58 24.10.2022
 
В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества

В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без света из-за боевых действий

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч бытовых абонентов и школа в Ольгинке в ДНР остались без электричества из-за боевых действий, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
"В 13.33 (совпадает с мск - ред.), в результате боевых действий, обесточено 38 трансформаторных подстанций, школа, 2031 бытовой абонент Докучаевского РЭС (Ольгинка). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
Мачта высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 16:33Специальная военная операция на Украине
В Донецке более шести тысяч потребителей остались без электричества
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
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