https://ria.ru/20221024/olginka-1826290447.html

В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества

В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества - РИА Новости, 24.10.2022

В Ольгинке более двух тысяч абонентов и школа остались без электричества

Более 2 тысяч бытовых абонентов и школа в Ольгинке в ДНР остались без электричества из-за боевых действий, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:58

2022-10-24T14:58

2022-10-24T14:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч бытовых абонентов и школа в Ольгинке в ДНР остались без электричества из-за боевых действий, сообщило министерство угля и энергетики ДНР."В 13.33 (совпадает с мск - ред.), в результате боевых действий, обесточено 38 трансформаторных подстанций, школа, 2031 бытовой абонент Докучаевского РЭС (Ольгинка). Аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221019/svet-1825155897.html

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в мире, донецкая народная республика, министерство угля и энергетики днр