https://ria.ru/20221024/ograblenie-1826323210.html
В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую
В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую - РИА Новости, 24.10.2022
В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую
Неизвестный избил и ограбил художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в понедельник. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:23
2022-10-24T16:23
2022-10-24T16:32
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Неизвестный избил и ограбил художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в понедельник.По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел накануне в деревне Подолино в городском округе Солнечногорск: неизвестный мужчина проник на территорию участка."Угрожая предметом, похожим на оружие, и применив насилие, опасное для жизни и здоровья женщины, он совершил хищение крупной суммы денежных средств", - указывается в релизе.Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о разбое (пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ). Ход расследования контролирует Солнечногорская городская прокуратура.По данным из открытых источников, Галина Быстрицкая - российская художница, чьи произведения выставлялись на выставках в различных странах.
https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771886572.html
https://ria.ru/20220214/khuligany-1772771022.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, новости культуры
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Солнечногорск, Культура, Новости культуры
16:23 24.10.2022 (обновлено: 16:32 24.10.2022)
В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую
В Солнечногорске избили художницу Быстрицкую, у нее похитили крупную сумму денег