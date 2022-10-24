https://ria.ru/20221024/ograblenie-1826323210.html

В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую

В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую - РИА Новости, 24.10.2022

В Подмосковье избили и ограбили художницу Быстрицкую

Неизвестный избил и ограбил художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в понедельник. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:23

2022-10-24T16:23

2022-10-24T16:32

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

культура

новости культуры

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Неизвестный избил и ограбил художницу Галину Быстрицкую в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в понедельник.По предварительным данным прокуратуры, инцидент произошел накануне в деревне Подолино в городском округе Солнечногорск: неизвестный мужчина проник на территорию участка."Угрожая предметом, похожим на оружие, и применив насилие, опасное для жизни и здоровья женщины, он совершил хищение крупной суммы денежных средств", - указывается в релизе.Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о разбое (пункт "б" части 4 статьи 162 УК РФ). Ход расследования контролирует Солнечногорская городская прокуратура.По данным из открытых источников, Галина Быстрицкая - российская художница, чьи произведения выставлялись на выставках в различных странах.

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771886572.html

https://ria.ru/20220214/khuligany-1772771022.html

московская область (подмосковье)

россия

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, солнечногорск, новости культуры