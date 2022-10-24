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При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/obstrely-1826161296.html
При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя
При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 24.10.2022
При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из HIMARS, сообщило... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T07:42
2022-10-24T07:47
специальная военная операция на украине
сватово
новоайдар
луганская народная республика
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство 23 октября сообщало об обстреле этих населенных пунктов из HIMARS со стороны украинских войск."В результате обстрелов в населенном пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в Сватово в результате обстрелов разрушен один жилой дом, еще два дома повреждены.По данным ведомства, в Новоайдаре повреждены три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221020/obstrel-1825511721.html
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сватово, новоайдар, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Новоайдар, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
07:42 24.10.2022 (обновлено: 07:47 24.10.2022)
 
При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя

При обстреле украинскими войсками Сватово из РСЗО HIMARS были ранены два мирных жителя

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство 23 октября сообщало об обстреле этих населенных пунктов из HIMARS со стороны украинских войск.
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"В результате обстрелов в населенном пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, в Сватово в результате обстрелов разрушен один жилой дом, еще два дома повреждены.
По данным ведомства, в Новоайдаре повреждены три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеСватовоНовоайдарЛуганская Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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