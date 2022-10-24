https://ria.ru/20221024/obstrely-1826161296.html

При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя

При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 24.10.2022

При обстреле украинскими войсками Сватово пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из HIMARS, сообщило... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:42

2022-10-24T07:42

2022-10-24T07:47

специальная военная операция на украине

сватово

новоайдар

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Два мирных жителя ранены при обстреле украинскими войсками населенных пунктов Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское в ЛНР из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство 23 октября сообщало об обстреле этих населенных пунктов из HIMARS со стороны украинских войск."В результате обстрелов в населенном пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в Сватово в результате обстрелов разрушен один жилой дом, еще два дома повреждены.По данным ведомства, в Новоайдаре повреждены три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221020/obstrel-1825511721.html

https://ria.ru/20221012/lnr-1823338273.html

сватово

новоайдар

луганская народная республика

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сватово, новоайдар, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin