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Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Вооруженные формирования киевского режима вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:22
2022-10-24T00:22
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы рф
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ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города."Украинские нацисты обстреливают население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. Прозвучало 10 взрывов", - сказано в сообщении администрации Новой Каховки, опубликованном в воскресенье.
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
00:22 24.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, прозвучало десять взрывов

© РИА НовостиВоеннослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
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ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города.
"Украинские нацисты обстреливают население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. Прозвучало 10 взрывов", - сказано в сообщении администрации Новой Каховки, опубликованном в воскресенье.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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