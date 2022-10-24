https://ria.ru/20221024/obstrely-1826148099.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Вооруженные формирования киевского режима вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T00:22
2022-10-24T00:22
2022-10-24T00:22
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804589860_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_824c1a37eb724d35b6805cca3e747448.jpg
ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает администрация города."Украинские нацисты обстреливают население Новой Каховки. Работает ПВО ВС РФ. Прозвучало 10 взрывов", - сказано в сообщении администрации Новой Каховки, опубликованном в воскресенье.
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/18/1804589860_0:89:2612:2048_1920x0_80_0_0_27551053849e35714ffc42dd5026cac8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, прозвучало десять взрывов