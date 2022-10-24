https://ria.ru/20221024/obstrel-1826334304.html

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский - РИА Новости, 24.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:51

2022-10-24T16:51

2022-10-24T16:51

специальная военная операция на украине

зайцево

гольмовский

донецк

сцкк

нато

россия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e67ce2b41d3f97453ca5eac4bac07d68.jpg

ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по Зайцево 10 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.15 мск произвели по поселку пять выстрелов из танка.Кроме того, в 12.40 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221024/zhurnalisty-1826321775.html

https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html

зайцево

гольмовский

донецк

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зайцево, гольмовский, донецк, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика