https://ria.ru/20221024/obstrel-1826334304.html
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский - РИА Новости, 24.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:51
2022-10-24T16:51
2022-10-24T16:51
специальная военная операция на украине
зайцево
гольмовский
донецк
сцкк
нато
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e67ce2b41d3f97453ca5eac4bac07d68.jpg
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по Зайцево 10 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.15 мск произвели по поселку пять выстрелов из танка.Кроме того, в 12.40 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221024/zhurnalisty-1826321775.html
https://ria.ru/20221024/kursk-1826328962.html
зайцево
гольмовский
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387441_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a251f1c8edf4a5c165a752e10eb56417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зайцево, гольмовский, донецк, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Гольмовский, Донецк, СЦКК, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский