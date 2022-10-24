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ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/obstrel-1826334304.html
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский - РИА Новости, 24.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:51
2022-10-24T16:51
специальная военная операция на украине
зайцево
гольмовский
донецк
сцкк
нато
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по Зайцево 10 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.15 мск произвели по поселку пять выстрелов из танка.Кроме того, в 12.40 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221024/zhurnalisty-1826321775.html
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зайцево
гольмовский
донецк
россия
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зайцево, гольмовский, донецк, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Гольмовский, Донецк, СЦКК, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
16:51 24.10.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Гольмовский, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по Зайцево 10 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.15 мск произвели по поселку пять выстрелов из танка.
Кроме того, в 12.40 мск украинские войска выпустили по Гольмовскому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоГольмовскийДонецкСЦККНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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