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Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/obstrel-1826225290.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую
Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку, Зайцево и Ясиноватой 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:14
2022-10-24T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
зайцево
нато
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку, Зайцево и Ясиноватой 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительство в его Telegram-канале.Кроме того, под данным представительства, в 9.30 мск и 11.40 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 11.50 мск по Киевскому району Донецка три снаряда того же калибра.Кроме того, в 10.40 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 мск по поселку Зайцево - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221024/ges-1826219327.html
донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, зайцево, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Зайцево, НАТО, СЦКК
12:14 24.10.2022 (обновлено: 12:16 24.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку, Зайцево и Ясиноватой 20 снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
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Сгоревший автомобиль в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку, Зайцево и Ясиноватой 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительство в его Telegram-канале.
Кроме того, под данным представительства, в 9.30 мск и 11.40 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 11.50 мск по Киевскому району Донецка три снаряда того же калибра.
Кроме того, в 10.40 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 мск по поселку Зайцево - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяЗайцевоНАТОСЦКК
 
 
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