https://ria.ru/20221024/obstrel-1826225290.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Ясиноватую

Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку, Зайцево и Ясиноватой 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:14

2022-10-24T12:14

2022-10-24T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

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зайцево

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сцкк

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Донецку, Зайцево и Ясиноватой 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительство в его Telegram-канале.Кроме того, под данным представительства, в 9.30 мск и 11.40 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 11.50 мск по Киевскому району Донецка три снаряда того же калибра.Кроме того, в 10.40 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой еще три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.30 мск по поселку Зайцево - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221024/ges-1826219327.html

донецк

ясиноватая

зайцево

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, ясиноватая, зайцево, нато, сцкк