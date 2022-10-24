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Украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по населенным пунктам Зоринск и Старобельск в ЛНР, сообщило представительство республики в РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T06:10
2022-10-24T06:10
2022-10-24T09:36
специальная военная операция на украине
старобельск
сша
луганская народная республика
сцкк
lockheed martin
bae systems
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ЛУГАНСК, 24 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по населенным пунктам Зоринск и Старобельск в ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК в своем Telegram-канале.В 01:05 ВСУ дважды выстрелили в сторону Зоринска, в 02:57 столько же ракет выпущено по Старобельску.После начала российской военной операции США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине. В Министерстве обороны подчеркнули, что склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
https://ria.ru/20221023/himars-1826114366.html
старобельск
сша
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старобельск, сша, луганская народная республика, сцкк, lockheed martin , bae systems
Специальная военная операция на Украине, Старобельск, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, Lockheed Martin , BAE Systems
06:10 24.10.2022 (обновлено: 09:36 24.10.2022)
Украинские войска обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску