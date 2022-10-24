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Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/oborona-1826155002.html
Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная
Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная - РИА Новости, 24.10.2022
Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная
Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная в ЛНР, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T03:06
2022-10-24T03:25
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
оборона
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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная в ЛНР, передают корреспонденты РИА Новости.Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж."Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать", – рассказал инженер.После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.Собеседник агентства отметил, что после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры."Задач появилось больше. Приходится работать на переднем рубеже везде", - сказал военнослужащий.В Минобороны 12 сентября сообщили о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса.Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20221012/lnr-1823363548.html
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луганская народная республика, оборона
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Оборона
03:06 24.10.2022 (обновлено: 03:25 24.10.2022)
 
Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная

Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово—Кременная

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная в ЛНР, передают корреспонденты РИА Новости.
Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.
"Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать", – рассказал инженер.
После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.
Собеседник агентства отметил, что после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.
"Задач появилось больше. Приходится работать на переднем рубеже везде", - сказал военнослужащий.
В Минобороны 12 сентября сообщили о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса.
Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.
Военнослужащий РФ в бронеавтомобиле в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 13:53Специальная военная операция на Украине
Российские военные отражают попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаОборона
 
 
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