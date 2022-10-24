https://ria.ru/20221024/oborona-1826155002.html

Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная

Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная - РИА Новости, 24.10.2022

Российские военные готовят линию обороны на участке Сватово–Кременная

Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная в ЛНР, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T03:06

2022-10-24T03:06

2022-10-24T03:25

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

оборона

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ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово–Кременная в ЛНР, передают корреспонденты РИА Новости.Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж."Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды… Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать", – рассказал инженер.После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.Собеседник агентства отметил, что после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры."Задач появилось больше. Приходится работать на переднем рубеже везде", - сказал военнослужащий.В Минобороны 12 сентября сообщили о перегруппировке войск из Балаклеи и Изюма на донецкое направление для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса.Армия планомерно покинула такие города, как Купянск, Волчанск и другие населенные пункты, прикрыв отход беженцев и людей на территорию России, опасающихся расправы и мести со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20221012/lnr-1823363548.html

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луганская народная республика, оборона