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В ДНР рассказали об обмене военных, попавших в плен до начала спецоперации - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/obmen-1826337788.html
В ДНР рассказали об обмене военных, попавших в плен до начала спецоперации
В ДНР рассказали об обмене военных, попавших в плен до начала спецоперации - РИА Новости, 24.10.2022
В ДНР рассказали об обмене военных, попавших в плен до начала спецоперации
Киев не запрашивает на обмен пленных, которые были в списках до начала российской специальной военной операции на Украине, сообщила РИА Новости омбудсмен... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:02
2022-10-24T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
украина
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Киев не запрашивает на обмен пленных, которые были в списках до начала российской специальной военной операции на Украине, сообщила РИА Новости омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию."Когда был минский процесс, действительно, по обе стороны были сформированы списки пленных. Списки были довольно большими. На данный момент Украина не запрашивает на обмен ни одного человека из прошлых списков. Мы всех наших ребят, которые попали в плен до специальной военной операции, включили в текущие списки и работаем по ним", – сказала Морозова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221023/plennye-1825998623.html
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в мире, дарья морозова, украина, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика
17:02 24.10.2022 (обновлено: 19:12 24.10.2022)
 
В ДНР рассказали об обмене военных, попавших в плен до начала спецоперации

Омбудсмен ДНР Морозова: Киев не запрашивал на обмен попавших в плен до начала спецоперации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Киев не запрашивает на обмен пленных, которые были в списках до начала российской специальной военной операции на Украине, сообщила РИА Новости омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
"Когда был минский процесс, действительно, по обе стороны были сформированы списки пленных. Списки были довольно большими. На данный момент Украина не запрашивает на обмен ни одного человека из прошлых списков. Мы всех наших ребят, которые попали в плен до специальной военной операции, включили в текущие списки и работаем по ним", – сказала Морозова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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