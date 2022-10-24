https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу - РИА Новости, 24.10.2022
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу
Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:32
2022-10-24T15:32
2022-10-24T15:32
происшествия
пермский край
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Чайковского городского округа в понедельник."Сегодня в 10.35 (8.35 мск) неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.Собеседница уточнила, что центральная дверь учебного заведения была закрыта, агрессивно настроенный юноша какое-то время пинал дверь, а потом обошел здание, повредил запасной выход и вошел в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии."Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было", - уточнили в администрации. Сейчас мужчина задержан, "проводятся доследственные мероприятия".
https://ria.ru/20221024/podrostki-1826284234.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, образование - общество
Происшествия, Пермский край, Образование - Общество
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу
В Прикамье задержали агрессивного мужчину с ножом, пытющегося пробраться в школу
ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Чайковского городского округа в понедельник.
"Сегодня в 10.35 (8.35 мск) неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.
Собеседница уточнила, что центральная дверь учебного заведения была закрыта, агрессивно настроенный юноша какое-то время пинал дверь, а потом обошел здание, повредил запасной выход и вошел в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии.
"Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было", - уточнили в администрации. Сейчас мужчина задержан, "проводятся доследственные мероприятия".