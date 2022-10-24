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В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу - РИА Новости, 24.10.2022
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В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу - РИА Новости, 24.10.2022
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу
Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:32
2022-10-24T15:32
происшествия
пермский край
образование - общество
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Чайковского городского округа в понедельник."Сегодня в 10.35 (8.35 мск) неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.Собеседница уточнила, что центральная дверь учебного заведения была закрыта, агрессивно настроенный юноша какое-то время пинал дверь, а потом обошел здание, повредил запасной выход и вошел в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии."Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было", - уточнили в администрации. Сейчас мужчина задержан, "проводятся доследственные мероприятия".
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происшествия, пермский край, образование - общество
Происшествия, Пермский край, Образование - Общество
15:32 24.10.2022
 
В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу

В Прикамье задержали агрессивного мужчину с ножом, пытющегося пробраться в школу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Чайковского городского округа в понедельник.
"Сегодня в 10.35 (8.35 мск) неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.
Собеседница уточнила, что центральная дверь учебного заведения была закрыта, агрессивно настроенный юноша какое-то время пинал дверь, а потом обошел здание, повредил запасной выход и вошел в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии.
"Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было", - уточнили в администрации. Сейчас мужчина задержан, "проводятся доследственные мероприятия".
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