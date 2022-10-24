https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html

В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу

В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу - РИА Новости, 24.10.2022

В Прикамье незнакомец с ножом попытался пробраться в школу

Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:32

2022-10-24T15:32

2022-10-24T15:32

происшествия

пермский край

образование - общество

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Молодой человек с ножом пытался проникнуть в школу в Пермском крае, но был задержан сотрудниками Росгвардии, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в администрации Чайковского городского округа в понедельник."Сегодня в 10.35 (8.35 мск) неизвестный молодой человек с ножом пытался проникнуть в здание школы №4. Пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.Собеседница уточнила, что центральная дверь учебного заведения была закрыта, агрессивно настроенный юноша какое-то время пинал дверь, а потом обошел здание, повредил запасной выход и вошел в школу, где сразу же был задержан сотрудниками Росгвардии."Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было", - уточнили в администрации. Сейчас мужчина задержан, "проводятся доследственные мероприятия".

https://ria.ru/20221024/podrostki-1826284234.html

пермский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермский край, образование - общество