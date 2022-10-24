08:00 24.10.2022 (обновлено: 08:13 24.10.2022)
"Угрожали, что окажусь на улице": почему россияне лишаются наследства
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Антонина Матвеева. Ежегодно сотни россиян не могут получить имущество по завещанию. При этом за наследством обращаются все чаще. Ошибки нотариусов, лазейки в законе, которыми пользуются дальние родственники, — РИА Новости разбиралось в том, что мешает вступить в права собственности.
"Вылезли из-под земли"
Уже почти год Михаил из Москвы добивается квартиры, которую ему оставила родная тетя.
"Своей жилплощади у меня нет, снимаю и едва тяну аренду, — объясняет он. — Приютить она меня не могла, но хотела обеспечить квартирой. Когда-то там жили мои родители".
Между тем другие родственники тоже нацелились на недвижимость.
"Вылезли буквально из-под земли, — рассказывает он. — Говорили, мол, я "никто", угрожали, что окажусь на улице. Для провинциальной семьи двушка в Москве — мечта".
Позже выяснилось, что завещание составлено неправильно. Значит, так просто недвижимость не получить. Последние деньги пришлось потратить на юриста, который сказал: шансов нет.
Заехать в квартиру до сих пор не удалось. "Уже несколько месяцев воюем с родственниками, дело идет к суду".
Семейная очередь
По расчетам РИА Новости (на основе официальных данных Минюста), только за год в России выдали 4,5 миллиона свидетельств на наследство. Претендентов оказалось на 40 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.
Однако значительная часть имущества распределялась не по воле умерших: при жизни они либо составили завещание неправильно, либо вовсе его не оформляли.
© ИнфографикаКоличество выданных свидетельств о праве на наследство
© Инфографика
Количество выданных свидетельств о праве на наследство
"В таких случаях капитал делят в порядке очередности: от самых близких родственников до дальних. Те, кто рассчитывал на наследство, могут легко остаться ни с чем", — говорит адвокат Олег Сухов.
Ежегодно около 2200 человек из-за последствий подобной халатности пытаются доказать свое право на имущество в суде. Но удается это лишь каждому пятому.
© ИнфографикаНаследственные тяжбы
© Инфографика
Наследственные тяжбы
Впрочем, не менее часто россияне сталкиваются с мошенничеством.
Завещание под градусом
Иногда злоумышленники вынуждают составить на себя завещание — угрозами, шантажом и обманом. Даже доводят владельцев имущества до смерти. Как отмечают юристы, главные помощники в такой афере — алкоголь и наркотики.
Родственник Виктории из Новосибирска почти десять лет страдал зависимостью от спиртного. Близкие пытались помочь, но молодой человек отказывался. В итоге съехал и пропал из поля зрения семьи.
"Мы нашли его чуть ли не при смерти на квартире какого-то знакомого, — вспоминает Виктория. — Тот месяцами спаивал его паленым коньяком, параллельно тянул деньги, а под конец начал уговаривать оформить доверенность на продажу квартиры или написать на него завещание. Родственник был только рад — уже ничего не соображал".
Мужчина и женщина изучают документы
Еще одна уязвимая категория — пожилые люди, к которым легче втереться в доверие.
"К моей знакомой под видом социального работника ходила женщина, — рассказывает 33-летний Иван (имя изменено). — Пенсионерка ее полюбила и пообещала переписать квартиру. Позже знакомой показалось, что ей в пищу подкладывают дробленое стекло. Пришлось обращаться в органы. Выяснилось, что на самом деле соцработница была черным риэлтором".
Черные нотариусы
Бывает, что преступная схема строится вокруг нотариусов. Зная личные данные владельца квартиры, они оформляют третьему лицу доверенность на его недвижимость. Для этого у нотариуса есть все необходимые печати и бланки.
Документ не обязательно регистрировать ни в каких реестрах, поэтому собственник не подозревает об обмане, пока в дверь внезапно не стучится новый владелец квартиры, которому ее продали аферисты.
Вывеска "Нотариус"
Похожим образом подделывают дарственные и завещания. Нотариусы постоянно работают с разными базами данных — например, Росреестра, загсов. А значит, могут без проблем найти жертву среди маргиналов, одиноких тяжелобольных людей.
Бумаги оформляют постфактум, когда завещатель или даритель уже умер. Иногда просто подделывают подпись, а иногда привлекают рукоприкладчика — человека, который при свидетелях расписывается от имени завещателя. Раскрыть аферу может разве что эксперт-подчерковед.
"Такая история была в моей практике, — вспоминает Олег Сухов. — Я сопровождал сделку по продаже квартиры в центре Москвы, рядом с Арбатом. Позже выяснилось, что завещание оформлено на подозрительное лицо. Оказалось, все провернул нотариус-мошенник, который нашел одинокого и беспомощного человека. Подключилась полиция. В итоге недвижимость изъяли в пользу государства".
Нечистых на руку нотариусов регулярно ловят. По данным Минюста, в среднем в год возбуждают около десяти уголовных дел.
Например, в 2019-м МВД отчиталось о ликвидации преступной группы, куда входили нотариусы. На протяжении десяти лет мошенники отнимали у людей жилплощадь при помощи манипуляций с завещаниями. Объектами криминальных сделок стали по меньшей мере 15 квартир.
Недостойные наследники
Если не вышло с обманом, мошенники могут скрыть смерть близких от других претендентов на имущество.
Дело в том, что человек имеет право вступить в наследство лишь в течение шести месяцев после смерти завещателя. Иначе все уходит другим ближайшим родственникам или государству.
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"Мы с дедушкой долгое время не общались и жили в разных городах, — говорит 31-летний Виталий. — Я и не подозревал, что он оставил мне свои сбережения. Как и о том, что умер из-за болезни. На тот момент у него гостили дальние родственники. Они взяли на себя похороны, а мне ничего не сообщили. В итоге срок вступления в наследство истек".
По закону подобные действия недопустимы. Наследников, которые обманом получили имущество, суд может признать "недостойными".
Это — основание для отмены свидетельства о праве на наследство и изъятия такового из незаконного владения. В случае, если факт докажут — срок вступления восстановят, поясняет Олег Сухов.
Папки с документами
Есть шанс сохранить имущество, если человек принял его фактически. Например, жил в оставшейся после смерти родственника квартире и может подтвердить это — пропиской или доказательством оплаты расходов на жилье.
В крайнем случае с новыми наследниками можно договориться и по их заявлению перераспределить завещанное.
Буквальные ошибки
Как поясняют юристы, затруднить получение наследства может простая невнимательность. Одна из частых проблем — опечатки в завещании. Неверная буква в имени, цифра в дате рождения или адресе — и наследнику придется доказывать свои права в суде.
Куда хуже, если в заполнении данных ошибся нотариус — указал неполные данные, забыл написать дату и место удостоверения документа, неправильно обозначил распределение долей. Согласно статье 1124 Гражданского кодекса, такой документ признают недействительным, а значит, его могут оспорить другие наследники.
Количество претензий к работе нотариусов растет. По данным Минюста, только сейчас рассматривается более семи тысяч жалоб.
Специалист МФЦ принимает от заявителя документы
Кроме того, люди часто забывают о родственниках, которые априори имеют право получить часть их состояния. А иногда сознательно их обделяют, отмечает Олег Сухов.
В перечень таких лиц включены несовершеннолетние, дети-инвалиды, а также пожилые родители или супруг пенсионного возраста, то есть нетрудоспособные наследники первой очереди. Им в любом случае причитается половина. Если в завещании распределено не все имущество, оставшаяся часть тоже уходит им.
Еще один распространенный случай — когда завещают находящееся в совместной собственности с другими людьми. Например, если человек решит оставить детям от первого брака коттедж, нажитый со второй женой, то наследник может рассчитывать только на долю покойного.
Существует и так называемое обременительное наследство, которое влечет за собой долговые обязательства. Частая ситуация: недвижимость приобретена в кредит, который бывший владелец не успел погасить. Когда его близкие вступают в права, все долги автоматически ложатся на их плечи. При этом отказаться только от проблемной недвижимости, но получить другую долю наследства нельзя.
По словам экспертов, избежать накладок, несомненно, помогут консультации с юристами — как при составлении завещания, так и при получении того, что по нему причитается.
"Это сулит дополнительные траты, зато в какой-то мере гарантирует, что оформление документов пройдет в соответствии с законом", — говорит Олег Сухов.
Также, по мнению специалистов, лучше держать в тайне планы относительно завещания. Например, составлять его в закрытом формате — тогда с содержанием никто, включая нотариуса, не ознакомится до вскрытия конверта после смерти человека.
В обратном случае всегда есть шанс, что имущество наследников попадет не в те руки и по закону вернуть его будет невозможно.