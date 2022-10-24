https://ria.ru/20221024/notariusy-1825752662.html

"Угрожали, что окажусь на улице": почему россияне лишаются наследства

"Угрожали, что окажусь на улице": почему россияне лишаются наследства - РИА Новости, 24.10.2022

"Угрожали, что окажусь на улице": почему россияне лишаются наследства

Ежегодно сотни россиян не могут получить имущество по завещанию. При этом за наследством обращаются все чаще. Ошибки нотариусов, лазейки в законе, которыми... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:00

2022-10-24T08:13

общество

жилье

нотариусы

наследство

мошенники

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Антонина Матвеева. Ежегодно сотни россиян не могут получить имущество по завещанию. При этом за наследством обращаются все чаще. Ошибки нотариусов, лазейки в законе, которыми пользуются дальние родственники, — РИА Новости разбиралось в том, что мешает вступить в права собственности."Вылезли из-под земли"Уже почти год Михаил из Москвы добивается квартиры, которую ему оставила родная тетя."Своей жилплощади у меня нет, снимаю и едва тяну аренду, — объясняет он. — Приютить она меня не могла, но хотела обеспечить квартирой. Когда-то там жили мои родители".Между тем другие родственники тоже нацелились на недвижимость.Позже выяснилось, что завещание составлено неправильно. Значит, так просто недвижимость не получить. Последние деньги пришлось потратить на юриста, который сказал: шансов нет.Заехать в квартиру до сих пор не удалось. "Уже несколько месяцев воюем с родственниками, дело идет к суду".Семейная очередьПо расчетам РИА Новости (на основе официальных данных Минюста), только за год в России выдали 4,5 миллиона свидетельств на наследство. Претендентов оказалось на 40 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.Однако значительная часть имущества распределялась не по воле умерших: при жизни они либо составили завещание неправильно, либо вовсе его не оформляли."В таких случаях капитал делят в порядке очередности: от самых близких родственников до дальних. Те, кто рассчитывал на наследство, могут легко остаться ни с чем", — говорит адвокат Олег Сухов.Ежегодно около 2200 человек из-за последствий подобной халатности пытаются доказать свое право на имущество в суде. Но удается это лишь каждому пятому.Впрочем, не менее часто россияне сталкиваются с мошенничеством.Завещание под градусомИногда злоумышленники вынуждают составить на себя завещание — угрозами, шантажом и обманом. Даже доводят владельцев имущества до смерти. Как отмечают юристы, главные помощники в такой афере — алкоголь и наркотики.Родственник Виктории из Новосибирска почти десять лет страдал зависимостью от спиртного. Близкие пытались помочь, но молодой человек отказывался. В итоге съехал и пропал из поля зрения семьи."Мы нашли его чуть ли не при смерти на квартире какого-то знакомого, — вспоминает Виктория. — Тот месяцами спаивал его паленым коньяком, параллельно тянул деньги, а под конец начал уговаривать оформить доверенность на продажу квартиры или написать на него завещание. Родственник был только рад — уже ничего не соображал".Еще одна уязвимая категория — пожилые люди, к которым легче втереться в доверие."К моей знакомой под видом социального работника ходила женщина, — рассказывает 33-летний Иван (имя изменено). — Пенсионерка ее полюбила и пообещала переписать квартиру. Позже знакомой показалось, что ей в пищу подкладывают дробленое стекло. Пришлось обращаться в органы. Выяснилось, что на самом деле соцработница была черным риэлтором".Черные нотариусыБывает, что преступная схема строится вокруг нотариусов. Зная личные данные владельца квартиры, они оформляют третьему лицу доверенность на его недвижимость. Для этого у нотариуса есть все необходимые печати и бланки.Документ не обязательно регистрировать ни в каких реестрах, поэтому собственник не подозревает об обмане, пока в дверь внезапно не стучится новый владелец квартиры, которому ее продали аферисты.Похожим образом подделывают дарственные и завещания. Нотариусы постоянно работают с разными базами данных — например, Росреестра, загсов. А значит, могут без проблем найти жертву среди маргиналов, одиноких тяжелобольных людей.Бумаги оформляют постфактум, когда завещатель или даритель уже умер. Иногда просто подделывают подпись, а иногда привлекают рукоприкладчика — человека, который при свидетелях расписывается от имени завещателя. Раскрыть аферу может разве что эксперт-подчерковед.Нечистых на руку нотариусов регулярно ловят. По данным Минюста, в среднем в год возбуждают около десяти уголовных дел.Например, в 2019-м МВД отчиталось о ликвидации преступной группы, куда входили нотариусы. На протяжении десяти лет мошенники отнимали у людей жилплощадь при помощи манипуляций с завещаниями. Объектами криминальных сделок стали по меньшей мере 15 квартир.Недостойные наследникиЕсли не вышло с обманом, мошенники могут скрыть смерть близких от других претендентов на имущество.Дело в том, что человек имеет право вступить в наследство лишь в течение шести месяцев после смерти завещателя. Иначе все уходит другим ближайшим родственникам или государству."Мы с дедушкой долгое время не общались и жили в разных городах, — говорит 31-летний Виталий. — Я и не подозревал, что он оставил мне свои сбережения. Как и о том, что умер из-за болезни. На тот момент у него гостили дальние родственники. Они взяли на себя похороны, а мне ничего не сообщили. В итоге срок вступления в наследство истек".По закону подобные действия недопустимы. Наследников, которые обманом получили имущество, суд может признать "недостойными".Это — основание для отмены свидетельства о праве на наследство и изъятия такового из незаконного владения. В случае, если факт докажут — срок вступления восстановят, поясняет Олег Сухов.Есть шанс сохранить имущество, если человек принял его фактически. Например, жил в оставшейся после смерти родственника квартире и может подтвердить это — пропиской или доказательством оплаты расходов на жилье.В крайнем случае с новыми наследниками можно договориться и по их заявлению перераспределить завещанное.Буквальные ошибкиКак поясняют юристы, затруднить получение наследства может простая невнимательность. Одна из частых проблем — опечатки в завещании. Неверная буква в имени, цифра в дате рождения или адресе — и наследнику придется доказывать свои права в суде.Куда хуже, если в заполнении данных ошибся нотариус — указал неполные данные, забыл написать дату и место удостоверения документа, неправильно обозначил распределение долей. Согласно статье 1124 Гражданского кодекса, такой документ признают недействительным, а значит, его могут оспорить другие наследники.Количество претензий к работе нотариусов растет. По данным Минюста, только сейчас рассматривается более семи тысяч жалоб.Кроме того, люди часто забывают о родственниках, которые априори имеют право получить часть их состояния. А иногда сознательно их обделяют, отмечает Олег Сухов.В перечень таких лиц включены несовершеннолетние, дети-инвалиды, а также пожилые родители или супруг пенсионного возраста, то есть нетрудоспособные наследники первой очереди. Им в любом случае причитается половина. Если в завещании распределено не все имущество, оставшаяся часть тоже уходит им.Еще один распространенный случай — когда завещают находящееся в совместной собственности с другими людьми. Например, если человек решит оставить детям от первого брака коттедж, нажитый со второй женой, то наследник может рассчитывать только на долю покойного.Существует и так называемое обременительное наследство, которое влечет за собой долговые обязательства. Частая ситуация: недвижимость приобретена в кредит, который бывший владелец не успел погасить. Когда его близкие вступают в права, все долги автоматически ложатся на их плечи. При этом отказаться только от проблемной недвижимости, но получить другую долю наследства нельзя.По словам экспертов, избежать накладок, несомненно, помогут консультации с юристами — как при составлении завещания, так и при получении того, что по нему причитается.Также, по мнению специалистов, лучше держать в тайне планы относительно завещания. Например, составлять его в закрытом формате — тогда с содержанием никто, включая нотариуса, не ознакомится до вскрытия конверта после смерти человека.В обратном случае всегда есть шанс, что имущество наследников попадет не в те руки и по закону вернуть его будет невозможно.

https://ria.ru/20211111/nasledstvo-1758587258.html

https://ria.ru/20220514/nasledstvo-1788497916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, нотариусы, наследство, мошенники