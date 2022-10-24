https://ria.ru/20221024/norvegiya-1826270574.html

Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД

Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД - РИА Новости, 24.10.2022

Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД

Поставки Норвегией вооружения Украине только затягивают боевые действия в регионе и ведут к новым жертвам, на это первый замминистра иностранных дел РФ Владимир РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:12

2022-10-24T14:12

2022-10-24T14:34

в мире

киев

норвегия

россия

владимир титов

нато

европа

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c662eec1f934dc74f3e73890fe20c6fc.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Поставки Норвегией вооружения Украине только затягивают боевые действия в регионе и ведут к новым жертвам, на это первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов обратил внимание посла Норвегии в Москве Роберта Квиле во время встречи в понедельник, сообщили в МИД РФ."Отмечено нарастание активности НАТО на Севере Европы и в Арктике, в том числе с задействованием территории Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию в этом регионе мира. Подчеркнуто, что участие Норвегии в поставках вооружений Киеву только затягивает боевые действия, ведет к новым жертвам и препятствует разрешению конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

https://rsport.ria.ru/20221022/lyzhi-1825866837.html

киев

норвегия

россия

европа

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, норвегия, россия, владимир титов, нато, европа, арктика