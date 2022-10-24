https://ria.ru/20221024/norvegiya-1826270574.html
Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД
Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД - РИА Новости, 24.10.2022
Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД
Поставки Норвегией вооружения Украине только затягивают боевые действия в регионе и ведут к новым жертвам, на это первый замминистра иностранных дел РФ Владимир РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:12
2022-10-24T14:12
2022-10-24T14:34
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Поставки Норвегией вооружения Украине только затягивают боевые действия в регионе и ведут к новым жертвам, на это первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов обратил внимание посла Норвегии в Москве Роберта Квиле во время встречи в понедельник, сообщили в МИД РФ."Отмечено нарастание активности НАТО на Севере Европы и в Арктике, в том числе с задействованием территории Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию в этом регионе мира. Подчеркнуто, что участие Норвегии в поставках вооружений Киеву только затягивает боевые действия, ведет к новым жертвам и препятствует разрешению конфликта", - говорится в сообщении ведомства.
https://rsport.ria.ru/20221022/lyzhi-1825866837.html
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в мире, киев, норвегия, россия, владимир титов, нато, европа, арктика
В мире, Киев, Норвегия, Россия, Владимир Титов, НАТО, Европа, Арктика
14:12 24.10.2022 (обновлено: 14:34 24.10.2022)
Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД
МИД: участие Норвегии в поставках вооружений Киеву затягивает боевые действия