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В Иркутске не выявили превышения норм химикатов на месте падения Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022
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В Иркутске не выявили превышения норм химикатов на месте падения Су-30
В Иркутске не выявили превышения норм химикатов на месте падения Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022
В Иркутске не выявили превышения норм химикатов на месте падения Су-30
Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области после замеров воздуха в районе падения Су-30 в Иркутске не выявили превышения предельно допустимых... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:13
2022-10-24T15:13
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области после замеров воздуха в районе падения Су-30 в Иркутске не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных химических веществ, сообщили в ведомстве.Накануне истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей – в доме жили две семьи - не пострадал. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30, поскольку на месте крушения разлилось горючее, и нужно исключить негативные последствия для экологии."Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проведены замеры атмосферного воздуха в районе падения самолета в городе Иркутске. Превышения предельно допустимых концентраций вышеуказанных химических веществ не зарегистрировано", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Уточняется, что специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" отобрали пробы воздуха в воскресенье, 23 октября, в районе жилых домов по улицам Павла Красильникова и Пржевальского, куда доходил дым от пожара на месте ЧП.
https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826235037.html
https://ria.ru/20221024/tanker-1826258970.html
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
15:13 24.10.2022
 
В Иркутске не выявили превышения норм химикатов на месте падения Су-30

Роспотребнадзор не выявил превышения норм химикатов на месте падения Су-30 в Иркутске

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкЛюди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Иркутской области после замеров воздуха в районе падения Су-30 в Иркутске не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных химических веществ, сообщили в ведомстве.
Накануне истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей – в доме жили две семьи - не пострадал. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30, поскольку на месте крушения разлилось горючее, и нужно исключить негативные последствия для экологии.
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"Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проведены замеры атмосферного воздуха в районе падения самолета в городе Иркутске. Превышения предельно допустимых концентраций вышеуказанных химических веществ не зарегистрировано", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" отобрали пробы воздуха в воскресенье, 23 октября, в районе жилых домов по улицам Павла Красильникова и Пржевальского, куда доходил дым от пожара на месте ЧП.
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ПроисшествияИгорь КобзевИркутскИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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