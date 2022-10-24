https://ria.ru/20221024/nord-ost-1826246272.html

Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле

Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле - РИА Новости, 24.10.2022

Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно становилась объектом атак террористов, но страна многому научилась в борьбе с... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:10

2022-10-24T13:10

2022-10-24T13:10

общество

мовсар бараев

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно становилась объектом атак террористов, но страна многому научилась в борьбе с терроризмом, всегда будет храниться и память о тех, кто погиб в результате теракта на Дубровке ("Норд-Ост")."Наша страна неоднократно становилась объектом атак террористов и международных террористов. Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом. И, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак. В том числе и в результате трагедии, которая произошла на "Норд-Осте"", - сказал Песков.Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ").В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20221023/terrorizm-1825684465.html

россия

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Кирилл Волков

общество, мовсар бараев, россия, москва, дмитрий песков