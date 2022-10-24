Рейтинг@Mail.ru
Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/nord-ost-1826246272.html
Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле
Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле - РИА Новости, 24.10.2022
Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно становилась объектом атак террористов, но страна многому научилась в борьбе с... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:10
2022-10-24T13:10
общество
мовсар бараев
россия
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580885923_0:249:3197:2047_1920x0_80_0_0_b7fdf3bb89a4ba992d4ab278a760479a.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно становилась объектом атак террористов, но страна многому научилась в борьбе с терроризмом, всегда будет храниться и память о тех, кто погиб в результате теракта на Дубровке ("Норд-Ост")."Наша страна неоднократно становилась объектом атак террористов и международных террористов. Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом. И, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак. В том числе и в результате трагедии, которая произошла на "Норд-Осте"", - сказал Песков.Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ").В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20221023/terrorizm-1825684465.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580885923_468:0:3197:2047_1920x0_80_0_0_eaa882bae17a9bbf49fc019ef65f0423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мовсар бараев, россия, москва, дмитрий песков
Общество, Мовсар Бараев, Россия, Москва, Дмитрий Песков
13:10 24.10.2022
 
Россия навсегда сохранит память о погибших на "Норд-Осте", заявили в Кремле

Песков: память о погибших в терактах, включая "Норд-Ост", будет храниться вечно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкУчастники траурных мероприятий, посвященных памяти погибших во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, возлагают цветы к мемориалу
Участники траурных мероприятий, посвященных памяти погибших во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, возлагают цветы к мемориалу - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Участники траурных мероприятий, посвященных памяти погибших во время теракта в московском Театральном центре на Дубровке в 2002 году, возлагают цветы к мемориалу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно становилась объектом атак террористов, но страна многому научилась в борьбе с терроризмом, всегда будет храниться и память о тех, кто погиб в результате теракта на Дубровке ("Норд-Ост").
"Наша страна неоднократно становилась объектом атак террористов и международных террористов. Мы знаем боль, связанную с потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом. И, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак. В том числе и в результате трагедии, которая произошла на "Норд-Осте"", - сказал Песков.
Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ").
В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Москвичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке в память о трагически погибших людях во время террористического акта на представлении мюзикла Норд-Ост - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 08:00
"Не все прошло гладко". Что говорят участники штурма "Норд-Оста"
 
ОбществоМовсар БараевРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала